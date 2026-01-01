Capacities
Capacities ist eine Notiz-App aus Deutschland.
|Wert
|Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
|Nein
|Desktop-App-Plattformen
|Linux, Windows, macOS
|Mobile-App-Plattformen
|Android, iOS
|Kollaboration
|Nein
|Lizenz
|Proprietary
Preisgestaltung
Capacities bietet einen kostenlosen Tarif und den ersten kostenpflichtigen Tarif mit weiteren Funktionen wie Aufgabenverwaltung, KI-Assistent und Kalenderintegrationen für 10,99 € pro Monat (8,99 € pro Monat bei jährlicher Abrechnung).
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|api.capacities.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|app.capacities.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|portal.capacities.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|capacities.io
|Repräsentation
|Web
|
|Report
|docs.capacities.io
|Dokumentation
|Web
|
|Report