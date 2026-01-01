Capacities ist eine Notiz-App aus Deutschland.

Wert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nein Desktop-App-Plattformen Linux, Windows, macOS Mobile-App-Plattformen Android, iOS Kollaboration Nein Lizenz Proprietary

Preisgestaltung

Capacities bietet einen kostenlosen Tarif und den ersten kostenpflichtigen Tarif mit weiteren Funktionen wie Aufgabenverwaltung, KI-Assistent und Kalenderintegrationen für 10,99 € pro Monat (8,99 € pro Monat bei jährlicher Abrechnung).

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting