Craft
Craft
Craft ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
|Wert
|Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
|Nein
|Desktop-App-Plattformen
|Windows, macOS
|Mobile-App-Plattformen
|Android, iOS
|Kollaboration
|Ja
|Lizenz
|Proprietary
Preisgestaltung
Craft bietet einen kostenlosen Tarif mit allen verfügbaren Funktionen, jedoch begrenztem Speicherplatz/begrenzten Inhalten. Der kostenpflichtige Tarif beginnt bei 10,00 € pro Monat (bei jährlicher Abrechnung: 8,00 € pro Monat) und umfasst unbegrenzten Speicherplatz/unbegrenzte Inhalte. Craft bietet auch einen Familientarif an, bei dem mehrere Konten ein Abonnement gemeinsam nutzen können.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|docs.craft.do
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|api.craft.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|www.craft.do
|Repräsentation
|Web
|
|Report