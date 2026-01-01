Craft-Logo

Craft ist eine Notiz-App aus Großbritannien.

Wert
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nein
Desktop-App-Plattformen Windows, macOS
Mobile-App-Plattformen Android, iOS
Kollaboration Ja
Lizenz Proprietary

Preisgestaltung

Craft bietet einen kostenlosen Tarif mit allen verfügbaren Funktionen, jedoch begrenztem Speicherplatz/begrenzten Inhalten. Der kostenpflichtige Tarif beginnt bei 10,00 € pro Monat (bei jährlicher Abrechnung: 8,00 € pro Monat) und umfasst unbegrenzten Speicherplatz/unbegrenzte Inhalte. Craft bietet auch einen Familientarif an, bei dem mehrere Konten ein Abonnement gemeinsam nutzen können.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
docs.craft.do Hauptdienst Web Report
api.craft.io Hauptdienst Web Report
www.craft.do Repräsentation Web Report
Anytype-Logo

Anytype
Schweiz EFTA Open Source Gratis-Plan
Website

Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.

Joplin-Logo

Joplin
Frankreich EU Open Source Gratis-Plan
Website

Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.

