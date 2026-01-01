Craft ist eine Notiz-App aus Großbritannien.

Wert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nein Desktop-App-Plattformen Windows, macOS Mobile-App-Plattformen Android, iOS Kollaboration Ja Lizenz Proprietary

Preisgestaltung

Craft bietet einen kostenlosen Tarif mit allen verfügbaren Funktionen, jedoch begrenztem Speicherplatz/begrenzten Inhalten. Der kostenpflichtige Tarif beginnt bei 10,00 € pro Monat (bei jährlicher Abrechnung: 8,00 € pro Monat) und umfasst unbegrenzten Speicherplatz/unbegrenzte Inhalte. Craft bietet auch einen Familientarif an, bei dem mehrere Konten ein Abonnement gemeinsam nutzen können.

Hosting