Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.
Europäische Alternativen zu Notion
Notion kombiniert Notizfunktionen mit Projektmanagement-Tools und ermöglicht individuelle Arbeitsbereiche für Teams und Einzelpersonen. Durch seine hohe Anpassbarkeit hat es sich als einer der führenden digitalen Workspace-Dienste etabliert. Der Anbieter gilt als Referenzgröße in der Kategorie moderner Notiz- und Wissensmanagement-Plattformen.
Diese Seite listet Europäische Notion-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.
Supernotes
Supernotes ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
Craft ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
Capacities
Capacities ist eine Notiz-App aus Deutschland.
Irgendwelche Vorschläge?
Sign up for an account to suggest changes or new products.Sign Up