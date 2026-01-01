Europäische Alternativen zu Notion

Notion kombiniert Notizfunktionen mit Projektmanagement-Tools und ermöglicht individuelle Arbeitsbereiche für Teams und Einzelpersonen. Durch seine hohe Anpassbarkeit hat es sich als einer der führenden digitalen Workspace-Dienste etabliert. Der Anbieter gilt als Referenzgröße in der Kategorie moderner Notiz- und Wissensmanagement-Plattformen.

Diese Seite listet Europäische Notion-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).