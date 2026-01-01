Europäische Alternativen zu Bitly

Bitly ist ein URL-Shortener aus den USA, der von Bitly, Inc. in New York betrieben wird und seit 2008 im Einsatz ist. Der Dienst erstellt Kurzlinks auf der Domain bit.ly oder auf einer eigenen Markendomain der Kundschaft und erfasst Klicks pro Link, unter anderem nach Standort, Gerät und Herkunftsseite. Neben dem Kürzen von Links erzeugt die Plattform QR-Codes, stellt einfache Landingpages bereit und bietet eine API sowie Integrationen mit Marketing- und Social-Media-Tools. Bitly wird vor allem von Marketingteams, Medienhäusern und Unternehmen genutzt, die in Kampagnen viele Links teilen.

Diese Seite listet Europäische Bitly-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).