Friendly Automate ist ein E-Mail-Marketing- und Automatisierungsdienst aus der Schweiz. Er ermöglicht den Versand von E-Mails auf der Grundlage von Automatisierungs-Workflows und die Erstellung von E-Mail-Vorlagen in einem leistungsstarken und einfach zu bedienenden Editor. Der Dienst basiert auf der funktionsreichen Open-Source-Software Mautic, die das Unternehmen unterstützt und auch als Partner aufgeführt ist.

Preisgestaltung

Friendly Automate bietet verschiedene kostenpflichtige Tarife mit unterschiedlichen Funktionen an. Alle Pläne beinhalten 300 Kontakte und eine unbegrenzte Anzahl von E-Mails und Benutzern. In jedem Tarif können Sie zusätzliche Kontakte als Pakete kaufen. Der günstigste Tarif beginnt bei 49 €/Monat.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Je nach Wahl des Nutzers wird Friendly Automate in der Schweiz bei Infomaniak gehostet. Für den eigentlichen Versand von E-Mails wird Amazon SES verwendet, aber in der Liste der Unterprozessoren wird erklärt, warum dies so ist und dass nach Alternativen gesucht wird.

Die Liste der Unterauftragsverarbeiter kann hier eingesehen werden.