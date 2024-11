rapidmail ist ein deutscher Transaktions-E-Mail-Dienst. Der Dienst wird in Deutschland gehostet. Der Dienst bietet einen einfach zu bedienenden Drag-and-drop-Editor mit vielen tollen Vorlagen zum Erstellen der E-Mails. rapidmail hat viele Zertifizierungen, die eine hohe Zustellrate der E-Mails garantieren sollen.

Preisgestaltung

rapidmail bietet einen Pay-as-you-go-Plan und einen Starter-Plan an. Der monatliche Preis des Starter-Tarifs ist pro Empfänger in der E-Mail-Liste, für unbegrenzte E-Mails an sie. Sie bieten einen kostenlosen Plan für bis zu 10 Empfänger und 100 E-Mails pro Monat.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting