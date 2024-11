Europäische Marketing-Automation-Software

Eine Marketing-Automation-Software hilft Marketers dabei, wiederholende Tasks zu automatisieren. In den Tools wird auf Basis von gesammelten Nutzerdaten Bedingungen eingestellt, welche einen Task ausführen. Dieser Task ist üblicherweise, um den Kunden über etwas zu informieren oder zu erinnern, zum Beispiel via E-Mail, Chat, Benachrichtigung in einer App, etc. Viele Tools bieten einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Editoren, mit welchen eingestellt wird, für welchen Fall welche Tasks ausgeführt werden sollen. Diese Einstellungen werden auch Workflows genannt.

Bei einer E-Commerce-Seite könnte ein solcher Workflow zum Beispiel sein, Nutzer darüber zu informieren, dass noch ein Produkt im Warenkorb ist, oder neu registrierte Nutzer, die noch nichts gekauft haben, zu erinnern.

Damit so eine Automatisierung funktionieren kann, benötigen die Tools Informationen über die Nutzer und deren Verhalten. Integrationen in bestehende Systeme, die diese Daten bereitstellen, wie eine customer relations manager (kurz CRM) tool oder email marketing software ist daher essenziell.

