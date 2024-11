Encharge ist eine Marketing Automation Software aus Bulgarien. Das Tool ist einfach zu bedienen und hat eine moderne Benutzeroberfläche. Die Abläufe können in der Benutzeroberfläche leicht erstellt werden und es gibt auch Vorlagen, die nicht nur vordefinierte Abläufe für gängige Anwendungsfälle enthalten, sondern auch E-Mail-Vorlagen.

Daten und Events können über API oder mit ihrem JavaScript-Client erstellt werden. Es werden Integrationen für CRMs wie HubSpot und Salesforce angeboten.

Preisgestaltung

Encharge offers two plans, “Growth” and “Premium”. The cheapest plan, “Growth” starts at $99/month ($79/month if billed yearly) and includes 2,000 subscribers.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting