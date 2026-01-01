Europäische Remote-Desktop-Software

Remote-Desktop-Software ermöglicht es, einen Computer oder ein anderes unterstütztes Gerät über ein Netzwerk anzuzeigen und zu steuern. Sie wird für betreuten technischen Support, die unbeaufsichtigte Verwaltung von Computern und Servern, ortsunabhängiges Arbeiten sowie den Zugriff auf Dateien und Anwendungen auf einem anderen Gerät eingesetzt. Produkte in dieser Kategorie übertragen die Bildschirmanzeige sowie Tastatur- und Zeigereingaben; viele unterstützen außerdem Dateiübertragungen, mehrere Bildschirme, Sitzungsaufzeichnungen, Remote-Druck oder eine zentrale Geräteverwaltung. Die Kategorie umfasst sowohl vom Anbieter betriebene Dienste als auch Software, die auf der eigenen Infrastruktur einer Organisation bereitgestellt werden kann.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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