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Europäische Remote-Desktop-Software

Remote-Desktop-Software ermöglicht es, einen Computer oder ein anderes unterstütztes Gerät über ein Netzwerk anzuzeigen und zu steuern. Sie wird für betreuten technischen Support, die unbeaufsichtigte Verwaltung von Computern und Servern, ortsunabhängiges Arbeiten sowie den Zugriff auf Dateien und Anwendungen auf einem anderen Gerät eingesetzt. Produkte in dieser Kategorie übertragen die Bildschirmanzeige sowie Tastatur- und Zeigereingaben; viele unterstützen außerdem Dateiübertragungen, mehrere Bildschirme, Sitzungsaufzeichnungen, Remote-Druck oder eine zentrale Geräteverwaltung. Die Kategorie umfasst sowohl vom Anbieter betriebene Dienste als auch Software, die auf der eigenen Infrastruktur einer Organisation bereitgestellt werden kann.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.

Europäische Services

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TeamViewer Remote
Deutschland EU Gratis-Plan
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TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.

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AnyDesk
Deutschland EU Gratis-Plan
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AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

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Supremo
Italien EU Gratis-Plan
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Supremo ermöglicht Einzelpersonen und IT-Teams die Steuerung entfernter Computer für technischen Support, unbeaufsichtigten Zugriff und ortsunabhängiges Arbeiten. Die Software läuft auf Desktop- und Mobilplattformen und unterstützt Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Adressbücher, Berichte und Sitzungen mit mehreren Bildschirmen. Höhere Tarife ergänzen Support-Warteschlangen, zentrale Konfiguration, Geräteüberwachung und Funktionen zur Fernverwaltung.

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XEOX
Österreich EU
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XEOX ist eine cloudbasierte RMM-Plattform für Windows, die Geräte inventarisiert, Patches und Software verteilt und sofortiges Remote-Troubleshooting ermöglicht – alles über ein einziges webbasiertes Dashboard.

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