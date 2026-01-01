TeamViewer Remote
TeamViewer Remote
TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.
Preisgestaltung
TeamViewer bietet eine kostenlose Version für die private, nicht kommerzielle Nutzung sowie jährlich abgerechnete Abonnements für geschäftlichen Fernzugriff und Support. Für einige Enterprise-Konfigurationen ist ein Angebot des Vertriebs erforderlich.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|router1.teamviewer.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|webapi.teamviewer.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|master1.teamviewer.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|configdl.teamviewer.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|web.teamviewer.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
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|Report
|teamviewer.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report
|status.teamviewer.com
|Status-Seite
|Web
|
|Report