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TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.

Preisgestaltung

TeamViewer bietet eine kostenlose Version für die private, nicht kommerzielle Nutzung sowie jährlich abgerechnete Abonnements für geschäftlichen Fernzugriff und Support. Für einige Enterprise-Konfigurationen ist ein Angebot des Vertriebs erforderlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
router1.teamviewer.com Hauptdienst Web
  • Anexia Cloud Solutions GmbH (AS42473)
  • Anexia Cloud Solutions GmbH (AS42360)
  • Google Cloud Platform (AS396982)
Report
webapi.teamviewer.com Hauptdienst Web Report
master1.teamviewer.com Hauptdienst Web
  • TeamViewer Germany GmbH (AS43304)
Report
configdl.teamviewer.com Hauptdienst Web Report
web.teamviewer.com Verwaltung des Hauptdienstes Web
  • Anexia Cloud Solutions GmbH (AS42388)
Report
teamviewer.com Repräsentation Web Report
status.teamviewer.com Status-Seite Web Report
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AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

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Supremo ermöglicht Einzelpersonen und IT-Teams die Steuerung entfernter Computer für technischen Support, unbeaufsichtigten Zugriff und ortsunabhängiges Arbeiten. Die Software läuft auf Desktop- und Mobilplattformen und unterstützt Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Adressbücher, Berichte und Sitzungen mit mehreren Bildschirmen. Höhere Tarife ergänzen Support-Warteschlangen, zentrale Konfiguration, Geräteüberwachung und Funktionen zur Fernverwaltung.

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