AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

Preisgestaltung

AnyDesk bietet eine kostenlose Version für die private Nutzung und jährlich abgerechnete kommerzielle Abonnements. Die kostenpflichtigen Tarife unterscheiden sich nach Nutzern, gleichzeitigen Verbindungen, verwalteten Geräten und Administrationsfunktionen; Enterprise-Optionen sind über den Vertrieb erhältlich.

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