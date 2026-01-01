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AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

Preisgestaltung

AnyDesk bietet eine kostenlose Version für die private Nutzung und jährlich abgerechnete kommerzielle Abonnements. Die kostenpflichtigen Tarife unterscheiden sich nach Nutzern, gleichzeitigen Verbindungen, verwalteten Geräten und Administrationsfunktionen; Enterprise-Optionen sind über den Vertrieb erhältlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
boot-relays.net.anydesk.com Hauptdienst Web Report
boot.net.anydesk.com Hauptdienst Web Report
relays.net.anydesk.com Hauptdienst Web
  • Latitude.sh (AS396356)
  • Limestone Networks, Inc. (AS46475)
  • Bunny CDN (AS60068)
  • OVHcloud (AS16276)
  • G-Core Labs S.A. (AS199524)
  • Latitude.sh LTDA (AS262287)
  • G-Core Labs S.A. (AS202422)
  • GSL Networks Pty LTD (AS137409)
  • HIVELOCITY, Inc. (AS29802)
  • Hetzner (AS24940)
Report
my.anydesk.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
anydesk.com Repräsentation Web Report
status.anydesk.com Status-Seite Web Report
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TeamViewer Remote
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TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.

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Supremo ermöglicht Einzelpersonen und IT-Teams die Steuerung entfernter Computer für technischen Support, unbeaufsichtigten Zugriff und ortsunabhängiges Arbeiten. Die Software läuft auf Desktop- und Mobilplattformen und unterstützt Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Adressbücher, Berichte und Sitzungen mit mehreren Bildschirmen. Höhere Tarife ergänzen Support-Warteschlangen, zentrale Konfiguration, Geräteüberwachung und Funktionen zur Fernverwaltung.

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