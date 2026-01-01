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Supremo

Supremo ermöglicht Einzelpersonen und IT-Teams die Steuerung entfernter Computer für technischen Support, unbeaufsichtigten Zugriff und ortsunabhängiges Arbeiten. Die Software läuft auf Desktop- und Mobilplattformen und unterstützt Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Adressbücher, Berichte und Sitzungen mit mehreren Bildschirmen. Höhere Tarife ergänzen Support-Warteschlangen, zentrale Konfiguration, Geräteüberwachung und Funktionen zur Fernverwaltung.

Preisgestaltung

Supremo bietet eine kostenlose Version für die nicht berufliche oder gelegentliche Nutzung und kostenpflichtige Abonnements für den professionellen Einsatz. Die öffentlichen Tarife Solo, Business und Professional unterscheiden sich nach gleichzeitigen Sitzungen und Verwaltungsfunktionen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
dispatcher.nanosystems.it Hauptdienst Web Report
license.nanosystems.it Hauptdienst Web Report
onlinestatus.nanosystems.it Hauptdienst Web Report
www.nanosystems.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
console.supremocontrol.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
supremocontrol.com Repräsentation Web Report
status.nanosystems.com Status-Seite Web Report
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TeamViewer Remote
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TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.

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AnyDesk
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AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

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