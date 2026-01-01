Supremo ermöglicht Einzelpersonen und IT-Teams die Steuerung entfernter Computer für technischen Support, unbeaufsichtigten Zugriff und ortsunabhängiges Arbeiten. Die Software läuft auf Desktop- und Mobilplattformen und unterstützt Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Adressbücher, Berichte und Sitzungen mit mehreren Bildschirmen. Höhere Tarife ergänzen Support-Warteschlangen, zentrale Konfiguration, Geräteüberwachung und Funktionen zur Fernverwaltung.

Preisgestaltung

Supremo bietet eine kostenlose Version für die nicht berufliche oder gelegentliche Nutzung und kostenpflichtige Abonnements für den professionellen Einsatz. Die öffentlichen Tarife Solo, Business und Professional unterscheiden sich nach gleichzeitigen Sitzungen und Verwaltungsfunktionen.

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