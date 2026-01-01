XEOX ist eine cloudbasierte RMM-Plattform für Windows, die Geräte inventarisiert, Patches und Software verteilt und sofortiges Remote-Troubleshooting ermöglicht – alles über ein einziges webbasiertes Dashboard.

XEOX ist ein cloudbasiertes Remote-Monitoring- und Management-Tool (RMM), das speziell für Windows-Infrastrukturen (auch Mac und Linux) entwickelt wurde. Über einen leichtgewichtigen Agenten inventarisiert es alle Endpunkte, erfasst Hard- und Softwaredaten und überwacht wichtige System- und Dienstzustände in Echtzeit. Administratoren können zentral Patches, Windows-Updates und Software Pakete ausrollen, Skripte automatisiert ausführen und detaillierte Compliance-Berichte erstellen. Ein integriertes Remote-Desktop-Modul sowie Webshell- und PowerShell-Zugriffe ermöglichen schnelles Troubleshooting, ohne den Benutzerfluss zu stören. Durch das modulare Lizenzmodell lässt sich XEOX flexibel an MSP- oder Unternehmensanforderungen anpassen und über das Dashboard granular steuern.

Preisgestaltung

XEOX setzt auf ein „Pay-as-you-go“-Modell: Ab etwa 1,50 € pro Endgerät und Monat bekommt man den Core-Funktionsumfang, inkl. Patch-Management, Remote-Desktop, Software-Deployment. Es fallen weder Setup-Kosten noch langfristige Bindungen an; die Abrechnung erfolgt monatlich und eine kostenlose Testphase erleichtert den Einstieg. Bei jährlicher Bezahlung bekommt man zwei Monate umsonst. XEOX bietet ebenfalls eine 30-tägige Testversion.

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