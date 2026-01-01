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XEOX ist eine cloudbasierte RMM-Plattform für Windows, die Geräte inventarisiert, Patches und Software verteilt und sofortiges Remote-Troubleshooting ermöglicht – alles über ein einziges webbasiertes Dashboard.

Screenshot von XEOX

XEOX ist ein cloudbasiertes Remote-Monitoring- und Management-Tool (RMM), das speziell für Windows-Infrastrukturen (auch Mac und Linux) entwickelt wurde. Über einen leichtgewichtigen Agenten inventarisiert es alle Endpunkte, erfasst Hard- und Softwaredaten und überwacht wichtige System- und Dienstzustände in Echtzeit. Administratoren können zentral Patches, Windows-Updates und Software Pakete ausrollen, Skripte automatisiert ausführen und detaillierte Compliance-Berichte erstellen. Ein integriertes Remote-Desktop-Modul sowie Webshell- und PowerShell-Zugriffe ermöglichen schnelles Troubleshooting, ohne den Benutzerfluss zu stören. Durch das modulare Lizenzmodell lässt sich XEOX flexibel an MSP- oder Unternehmensanforderungen anpassen und über das Dashboard granular steuern.

Preisgestaltung

XEOX setzt auf ein „Pay-as-you-go“-Modell: Ab etwa 1,50 € pro Endgerät und Monat bekommt man den Core-Funktionsumfang, inkl. Patch-Management, Remote-Desktop, Software-Deployment. Es fallen weder Setup-Kosten noch langfristige Bindungen an; die Abrechnung erfolgt monatlich und eine kostenlose Testphase erleichtert den Einstieg. Bei jährlicher Bezahlung bekommt man zwei Monate umsonst. XEOX bietet ebenfalls eine 30-tägige Testversion.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
remote.xeox.com Hauptdienst Web Report
eu.ger.nue.remote.xeox.com Hauptdienst Web Report
portal.xeox.com Hauptdienst Web
  • Stadtwerke Klagenfurt AG (AS34785)
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TeamViewer Remote ermöglicht betreuten Support und unbeaufsichtigten Zugriff auf Computer, Server und unterstützte Mobilgeräte. Die Software richtet sich an IT-Supportteams, Administratoren, Unternehmen und Einzelpersonen, die Geräte von einem anderen Standort aus bedienen müssen. Abhängig von der gewählten Lizenz können Sitzungen Fernsteuerung, Dateiübertragung, Remote-Druck, den Zugriff auf mehrere Bildschirme und Wake-on-LAN umfassen.

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AnyDesk ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen, entfernte Computer und unterstützte Mobilgeräte anzuzeigen und zu steuern. Die Software deckt interaktiven Support und passwortgeschützten unbeaufsichtigten Zugriff für ortsunabhängiges Arbeiten, technische Hilfe und Gerätewartung ab. Je nach Tarif stehen unter anderem Dateiverwaltung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung, mehrere Bildschirme, Berechtigungsprofile und zentrale Administration zur Verfügung.

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