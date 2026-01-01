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Europäische IP-Lookup-Dienste

IP-Lookup-Dienste liefern über APIs oder herunterladbare Datenbanken geografische Informationen sowie Angaben zum Netzwerk und zur Verbindungsart von IP-Adressen. Je nach Dienst umfassen die Ergebnisse einen geschätzten Standort, eine autonome Systemnummer (ASN), den Internetanbieter (ISP), eine Organisation und Hinweise auf VPNs, Proxys oder Tor-Ausgangsknoten. Entwicklungsteams nutzen diese Daten zur Lokalisierung von Inhalten, zur Ergänzung von Analysen, zur Untersuchung von Netzwerkverkehr und zur Unterstützung der Betrugserkennung. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur, während gehostete APIs die Anfragen auf den Servern des Dienstes verarbeiten. Standortschätzungen und Hinweise auf Anonymisierungsdienste sind unterschiedlich genau und erlauben keine zuverlässige Zuordnung zu einer Person oder Straßenadresse.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.

Europäische Services

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Ipregistry
Frankreich EU
Website

Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.

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ipapi.is
Deutschland EU EU gehosted Gratis-Plan
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ipapi.is ist ein IP-Lookup-Dienst aus Deutschland für Entwicklungsteams und die IT-Sicherheit. Die API liefert Standort-, ASN-, Organisations- und Netzwerkinformationen zu IPv4- und IPv6-Adressen sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor, Hosting und missbräuchliche Aktivitäten. Der Anbieter pflegt seine Datenbanken anhand öffentlicher Netzwerkregister, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und eigener Erkennungsverfahren. Herunterladbare Datensätze ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur.

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IP Trust
Deutschland EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

IP Trust bietet IP-Lookup-Dienste für Entwicklungsteams und Unternehmen, die Betrug erkennen, Zugriffe steuern oder Netzwerkverkehr analysieren möchten. Die API liefert Informationen zu IPv4- und IPv6-Adressen, darunter geschätzte Standorte, Netzwerkbetreiber, Unternehmen, Hosting-Anbieter und Missbrauchskontakte. Sie erkennt außerdem bekannte Bots und Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor-Ausgangsknoten und Privacy-Relay-Dienste. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen lokale Abfragen auf der eigenen Infrastruktur und werden regelmäßig aktualisiert.

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DB-IP
Frankreich EU Gratis-Plan
Website

DB-IP ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Eris Networks. Er bietet APIs und herunterladbare Datenbanken zur Zuordnung von IPv4- und IPv6-Adressen zu geografischen Standorten und Netzbetreibern. Je nach gewählter API oder Datenbank umfassen die Angaben Städte, Koordinaten, Zeitzonen, Internetanbieter, Organisationen, autonome Systeme und Hinweise auf Proxys oder VPNs. Entwicklungsteams können die gehostete API abfragen oder CSV- und MMDB-Datensätze in eigene Anwendungen integrieren.

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