Europäische IP-Lookup-Dienste

IP-Lookup-Dienste liefern über APIs oder herunterladbare Datenbanken geografische Informationen sowie Angaben zum Netzwerk und zur Verbindungsart von IP-Adressen. Je nach Dienst umfassen die Ergebnisse einen geschätzten Standort, eine autonome Systemnummer (ASN), den Internetanbieter (ISP), eine Organisation und Hinweise auf VPNs, Proxys oder Tor-Ausgangsknoten. Entwicklungsteams nutzen diese Daten zur Lokalisierung von Inhalten, zur Ergänzung von Analysen, zur Untersuchung von Netzwerkverkehr und zur Unterstützung der Betrugserkennung. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur, während gehostete APIs die Anfragen auf den Servern des Dienstes verarbeiten. Standortschätzungen und Hinweise auf Anonymisierungsdienste sind unterschiedlich genau und erlauben keine zuverlässige Zuordnung zu einer Person oder Straßenadresse.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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