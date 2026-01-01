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ipapi.is

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ipapi.is ist ein IP-Lookup-Dienst aus Deutschland für Entwicklungsteams und die IT-Sicherheit. Die API liefert Standort-, ASN-, Organisations- und Netzwerkinformationen zu IPv4- und IPv6-Adressen sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor, Hosting und missbräuchliche Aktivitäten. Der Anbieter pflegt seine Datenbanken anhand öffentlicher Netzwerkregister, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und eigener Erkennungsverfahren. Herunterladbare Datensätze ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur.

Screenshot von ipapi.is

Die Daten verbinden öffentliche Quellen mit der Erfassung von VPN-Ausgangsknoten, der Klassifizierung von Hosting-Netzen und Beobachtungen missbräuchlicher Aktivitäten. Für den API-Zugang und kommerzielle Datenbankprodukte gelten andere Lizenzen als für öffentlich bereitgestellte Datensätze; die zulässige Weiterverwendung richtet sich nach der jeweiligen Lizenz.

Preisgestaltung

Ein dauerhaft kostenloser Tarif enthält ein tägliches Anfragekontingent. Kostenpflichtige API-Abonnements unterscheiden sich nach Anfragevolumen; außerdem sind einmalig kaufbare Guthaben verfügbar. Datenbankdownloads werden als separate Abonnements angeboten, darunter ein Paket mit Zugang für den Betrieb auf eigener Infrastruktur. Die Preise sind öffentlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
de.ipapi.is Hauptdienst Web Report
api.ipapi.is Hauptdienst Web Report
sg.ipapi.is Hauptdienst Web
  • Hetzner Online GmbH (AS215859)
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us.ipapi.is Hauptdienst Web
  • Hetzner Online GmbH (AS213230)
Report
ipapi.is Repräsentation Web Report
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Ipregistry
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Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.

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IP Trust
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IP Trust bietet IP-Lookup-Dienste für Entwicklungsteams und Unternehmen, die Betrug erkennen, Zugriffe steuern oder Netzwerkverkehr analysieren möchten. Die API liefert Informationen zu IPv4- und IPv6-Adressen, darunter geschätzte Standorte, Netzwerkbetreiber, Unternehmen, Hosting-Anbieter und Missbrauchskontakte. Sie erkennt außerdem bekannte Bots und Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor-Ausgangsknoten und Privacy-Relay-Dienste. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen lokale Abfragen auf der eigenen Infrastruktur und werden regelmäßig aktualisiert.

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