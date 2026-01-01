ipapi.is ist ein IP-Lookup-Dienst aus Deutschland für Entwicklungsteams und die IT-Sicherheit. Die API liefert Standort-, ASN-, Organisations- und Netzwerkinformationen zu IPv4- und IPv6-Adressen sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor, Hosting und missbräuchliche Aktivitäten. Der Anbieter pflegt seine Datenbanken anhand öffentlicher Netzwerkregister, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und eigener Erkennungsverfahren. Herunterladbare Datensätze ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur.

Die Daten verbinden öffentliche Quellen mit der Erfassung von VPN-Ausgangsknoten, der Klassifizierung von Hosting-Netzen und Beobachtungen missbräuchlicher Aktivitäten. Für den API-Zugang und kommerzielle Datenbankprodukte gelten andere Lizenzen als für öffentlich bereitgestellte Datensätze; die zulässige Weiterverwendung richtet sich nach der jeweiligen Lizenz.

Preisgestaltung

Ein dauerhaft kostenloser Tarif enthält ein tägliches Anfragekontingent. Kostenpflichtige API-Abonnements unterscheiden sich nach Anfragevolumen; außerdem sind einmalig kaufbare Guthaben verfügbar. Datenbankdownloads werden als separate Abonnements angeboten, darunter ein Paket mit Zugang für den Betrieb auf eigener Infrastruktur. Die Preise sind öffentlich.

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