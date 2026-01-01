IP Trust bietet IP-Lookup-Dienste für Entwicklungsteams und Unternehmen, die Betrug erkennen, Zugriffe steuern oder Netzwerkverkehr analysieren möchten. Die API liefert Informationen zu IPv4- und IPv6-Adressen, darunter geschätzte Standorte, Netzwerkbetreiber, Unternehmen, Hosting-Anbieter und Missbrauchskontakte. Sie erkennt außerdem bekannte Bots und Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor-Ausgangsknoten und Privacy-Relay-Dienste. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen lokale Abfragen auf der eigenen Infrastruktur und werden regelmäßig aktualisiert.

Preisgestaltung

Die API bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit 10.000 Anfragen pro Monat und allen Datenfeldern. Kostenpflichtige Monatstarife unterscheiden sich nach Anfragevolumen und gewählten Datenpaketen; für größere Volumen sind individuelle Vereinbarungen möglich. Datenbankabonnements haben öffentlich ausgewiesene Jahrespreise, enthalten regelmäßige Aktualisierungen und erfordern eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Die Geolokalisierungsdatenbank ist für Organisationen mit weniger als 20 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter einer Million Euro kostenlos.

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