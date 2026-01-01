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IP Trust

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IP Trust bietet IP-Lookup-Dienste für Entwicklungsteams und Unternehmen, die Betrug erkennen, Zugriffe steuern oder Netzwerkverkehr analysieren möchten. Die API liefert Informationen zu IPv4- und IPv6-Adressen, darunter geschätzte Standorte, Netzwerkbetreiber, Unternehmen, Hosting-Anbieter und Missbrauchskontakte. Sie erkennt außerdem bekannte Bots und Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor-Ausgangsknoten und Privacy-Relay-Dienste. Herunterladbare Datenbanken ermöglichen lokale Abfragen auf der eigenen Infrastruktur und werden regelmäßig aktualisiert.

Screenshot von IP Trust

Preisgestaltung

Die API bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit 10.000 Anfragen pro Monat und allen Datenfeldern. Kostenpflichtige Monatstarife unterscheiden sich nach Anfragevolumen und gewählten Datenpaketen; für größere Volumen sind individuelle Vereinbarungen möglich. Datenbankabonnements haben öffentlich ausgewiesene Jahrespreise, enthalten regelmäßige Aktualisierungen und erfordern eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Die Geolokalisierungsdatenbank ist für Organisationen mit weniger als 20 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter einer Million Euro kostenlos.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.iptrust.co Hauptdienst Web Report
dashboard.iptrust.co Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
iptrust.co Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie IP-Lookup-Dienste
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Ipregistry
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Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.

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ipapi.is
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ipapi.is ist ein IP-Lookup-Dienst aus Deutschland für Entwicklungsteams und die IT-Sicherheit. Die API liefert Standort-, ASN-, Organisations- und Netzwerkinformationen zu IPv4- und IPv6-Adressen sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor, Hosting und missbräuchliche Aktivitäten. Der Anbieter pflegt seine Datenbanken anhand öffentlicher Netzwerkregister, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und eigener Erkennungsverfahren. Herunterladbare Datensätze ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur.

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