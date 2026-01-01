Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.

Preisgestaltung

Neue Konten erhalten einmalig ein kostenloses Guthaben. Kostenpflichtiger Zugang ist über monatliche oder jährliche API-Abonnements sowie vorausbezahlte Guthabenpakete verfügbar; die API-Tarife enthalten dieselben Antwortfelder und unterscheiden sich vor allem im Volumen. Für herunterladbare Datensätze gelten separate Abonnementpreise, und eine Weiterverteilung erfordert eine gesonderte Lizenz. Die Preise sind öffentlich.

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