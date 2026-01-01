DB-IP ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Eris Networks. Er bietet APIs und herunterladbare Datenbanken zur Zuordnung von IPv4- und IPv6-Adressen zu geografischen Standorten und Netzbetreibern. Je nach gewählter API oder Datenbank umfassen die Angaben Städte, Koordinaten, Zeitzonen, Internetanbieter, Organisationen, autonome Systeme und Hinweise auf Proxys oder VPNs. Entwicklungsteams können die gehostete API abfragen oder CSV- und MMDB-Datensätze in eigene Anwendungen integrieren.

Die kommerziellen Datenbanklizenzen schränken Weiterverteilung und konkurrierende Abfragedienste ein. Für die Lite-Downloads gilt eine separate Creative-Commons-Lizenz mit Namensnennung. Herunterladbare Datenbanken und API-Abonnements sollten deshalb jeweils anhand ihrer Datenfelder und Lizenzbedingungen bewertet werden.

Preisgestaltung

Eine dauerhaft kostenlose API und kostenlose Lite-Datenbankdownloads sind mit Nutzungs- und Lizenzbedingungen verfügbar. Kostenpflichtige API-Abonnements unterscheiden sich nach täglichem Anfragekontingent und enthaltenen Daten. Kommerzielle Datenbanklizenzen werden separat angeboten; Ausgabe und Aktualisierungszeitraum bestimmen das Angebot. Die Preise sind öffentlich.

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