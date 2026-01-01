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DB-IP

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DB-IP ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Eris Networks. Er bietet APIs und herunterladbare Datenbanken zur Zuordnung von IPv4- und IPv6-Adressen zu geografischen Standorten und Netzbetreibern. Je nach gewählter API oder Datenbank umfassen die Angaben Städte, Koordinaten, Zeitzonen, Internetanbieter, Organisationen, autonome Systeme und Hinweise auf Proxys oder VPNs. Entwicklungsteams können die gehostete API abfragen oder CSV- und MMDB-Datensätze in eigene Anwendungen integrieren.

Die kommerziellen Datenbanklizenzen schränken Weiterverteilung und konkurrierende Abfragedienste ein. Für die Lite-Downloads gilt eine separate Creative-Commons-Lizenz mit Namensnennung. Herunterladbare Datenbanken und API-Abonnements sollten deshalb jeweils anhand ihrer Datenfelder und Lizenzbedingungen bewertet werden.

Preisgestaltung

Eine dauerhaft kostenlose API und kostenlose Lite-Datenbankdownloads sind mit Nutzungs- und Lizenzbedingungen verfügbar. Kostenpflichtige API-Abonnements unterscheiden sich nach täglichem Anfragekontingent und enthaltenen Daten. Kommerzielle Datenbanklizenzen werden separat angeboten; Ausgabe und Aktualisierungszeitraum bestimmen das Angebot. Die Preise sind öffentlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.db-ip.com Hauptdienst Web Report
download.db-ip.com Hauptdienst Web Report
db-ip.com Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie IP-Lookup-Dienste
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Ipregistry
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Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.

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ipapi.is
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ipapi.is ist ein IP-Lookup-Dienst aus Deutschland für Entwicklungsteams und die IT-Sicherheit. Die API liefert Standort-, ASN-, Organisations- und Netzwerkinformationen zu IPv4- und IPv6-Adressen sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor, Hosting und missbräuchliche Aktivitäten. Der Anbieter pflegt seine Datenbanken anhand öffentlicher Netzwerkregister, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und eigener Erkennungsverfahren. Herunterladbare Datensätze ermöglichen Abfragen auf der eigenen Infrastruktur.

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