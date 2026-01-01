Europäische Antivirenprogramme

Antivirenprogramme schützen Computer und mobile Geräte vor Viren, Ransomware, Spyware, Trojanern und anderer Schadsoftware. Sie laufen meist dauerhaft im Hintergrund, prüfen Dateien, Downloads und laufende Prozesse auf bekannte Bedrohungen und nutzen zusätzlich Verhaltensanalysen, um neue oder bisher unbekannte Angriffe zu erkennen. Die meisten Antivirenprogramme bieten außerdem geplante Systemscans, das Isolieren und Entfernen infizierter Dateien sowie automatische Updates, damit die Erkennung auch gegen neue Bedrohungen aktuell bleibt. Lösungen für Unternehmen verfügen häufig zusätzlich über zentrale Verwaltungskonsolen, mit denen Administratoren den Schutz auf vielen Geräten gleichzeitig überwachen und konfigurieren können. Antivirenprogramme richten sich sowohl an Privatpersonen, die ihren Computer oder ihr Smartphone schützen wollen, als auch an kleine Unternehmen und größere Organisationen, die viele Endgeräte absichern müssen. Da sich diese Kategorie auf die Erkennung und Entfernung von Schadsoftware konzentriert, unterscheidet sie sich von umfassenderen Endpoint-Security- oder Extended-Detection-and-Response-(XDR)-Plattformen, die Virenschutz mit weiterem Monitoring, Threat Hunting und Incident Response kombinieren.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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