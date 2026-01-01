F-Secure Total ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens F-Secure mit Sitz in Finnland. Es verbindet Echtzeitschutz vor Viren und Ransomware mit einem VPN, einem Passwort-Manager und einer Überwachung auf Datenlecks für Windows, macOS, Android und iOS. F-Secure Total richtet sich an Privatpersonen und Familien, die eine einzelne Abonnementlösung für Gerätesicherheit, Privatsphäre und Identitätsüberwachung suchen. Das Unternehmen bietet außerdem schmalere Pläne an, die sich nur auf Virenschutz oder VPN beschränken. F-Secure bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion und veröffentlicht seine Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit, wobei sich die Preise zwischen den USA und europäischen Märkten unterscheiden.

Preisgestaltung

F-Secure Total wird nach Geräteanzahl und Laufzeit berechnet, etwa rund 69,99 US-Dollar pro Jahr für ein Gerät in den USA beziehungsweise rund 69,99 Euro pro Jahr für ein Gerät in Europa. Es gibt keinen dauerhaft kostenlosen Plan, aber eine 30-tägige kostenlose Testversion.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting