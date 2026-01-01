ESET HOME Security Premium ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens ESET mit Sitz in der Slowakei. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS und Android durch signaturbasierte und verhaltensbasierte Erkennung. Der Premium-Plan ergänzt ein unbegrenztes VPN, einen Passwort-Manager und Werkzeuge zum Identitätsschutz zusätzlich zur Kern-Antivirenfunktion. ESET richtet sich mit seiner HOME-Produktlinie an Privatpersonen und mit einer separaten Produktlinie an Unternehmen. Das Produkt ist auf Englisch verfügbar, und ESET bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion statt eines dauerhaft kostenlosen Plans an, wobei die Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit veröffentlicht werden.

Preisgestaltung

ESET HOME Security Premium kostet im ersten Jahr ab 39,99 US-Dollar; die Preise richten sich nach Geräteanzahl und Laufzeit. Es gibt keinen dauerhaft kostenlosen Plan, aber eine 30-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar.

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