Bitdefender Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Bitdefender mit Sitz in Rumänien. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und anderer Schadsoftware für Windows, macOS, Android und iOS, sowohl signaturbasiert als auch durch Verhaltensanalyse. Das Paket ergänzt eine Firewall, einen Webcam- und Mikrofonschutz, eine Kindersicherung sowie Optimierungswerkzeuge. Bitdefender bietet außerdem eine separate kostenlose Antivirenversion mit grundlegendem Malware-Scan für Windows an. Total Security richtet sich an Privatpersonen und Familien, die mehr Schutz als ein einfacher Virenscanner suchen, und die Preise sind öffentlich einsehbar, mit einer 30-tägigen Testversion für kostenpflichtige Pläne.

Preisgestaltung

Total Security kostet im ersten Jahr für drei Geräte rund 19,99 US-Dollar; die Verlängerungspreise liegen höher als die Einführungspreise im ersten Jahr. Eine separate, dauerhaft kostenlose Version namens Bitdefender Antivirus Free ist ein eigenständiges, eingeschränkteres Produkt, und für kostenpflichtige Pläne ist eine 30-tägige Testversion verfügbar.

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