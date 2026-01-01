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Bitdefender Total Security

Rumänien EU
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Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Bitdefender mit Sitz in Rumänien. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und anderer Schadsoftware für Windows, macOS, Android und iOS, sowohl signaturbasiert als auch durch Verhaltensanalyse. Das Paket ergänzt eine Firewall, einen Webcam- und Mikrofonschutz, eine Kindersicherung sowie Optimierungswerkzeuge. Bitdefender bietet außerdem eine separate kostenlose Antivirenversion mit grundlegendem Malware-Scan für Windows an. Total Security richtet sich an Privatpersonen und Familien, die mehr Schutz als ein einfacher Virenscanner suchen, und die Preise sind öffentlich einsehbar, mit einer 30-tägigen Testversion für kostenpflichtige Pläne.

Preisgestaltung

Total Security kostet im ersten Jahr für drei Geräte rund 19,99 US-Dollar; die Verlängerungspreise liegen höher als die Einführungspreise im ersten Jahr. Eine separate, dauerhaft kostenlose Version namens Bitdefender Antivirus Free ist ein eigenständiges, eingeschränkteres Produkt, und für kostenpflichtige Pläne ist eine 30-tägige Testversion verfügbar.

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Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
login.bitdefender.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
bitdefender.com Repräsentation Web Report
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ESET HOME Security Premium-Logo

ESET HOME Security Premium
Slowakei EU
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ESET HOME Security Premium ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens ESET mit Sitz in der Slowakei. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS und Android durch signaturbasierte und verhaltensbasierte Erkennung. Der Premium-Plan ergänzt ein unbegrenztes VPN, einen Passwort-Manager und Werkzeuge zum Identitätsschutz zusätzlich zur Kern-Antivirenfunktion. ESET richtet sich mit seiner HOME-Produktlinie an Privatpersonen und mit einer separaten Produktlinie an Unternehmen. Das Produkt ist auf Englisch verfügbar, und ESET bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion statt eines dauerhaft kostenlosen Plans an, wobei die Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit veröffentlicht werden.

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F-Secure Total
Finnland EU
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F-Secure Total ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens F-Secure mit Sitz in Finnland. Es verbindet Echtzeitschutz vor Viren und Ransomware mit einem VPN, einem Passwort-Manager und einer Überwachung auf Datenlecks für Windows, macOS, Android und iOS. F-Secure Total richtet sich an Privatpersonen und Familien, die eine einzelne Abonnementlösung für Gerätesicherheit, Privatsphäre und Identitätsüberwachung suchen. Das Unternehmen bietet außerdem schmalere Pläne an, die sich nur auf Virenschutz oder VPN beschränken. F-Secure bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion und veröffentlicht seine Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit, wobei sich die Preise zwischen den USA und europäischen Märkten unterscheiden.

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