G DATA Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens G DATA CyberDefense mit Sitz in Deutschland. Es kombiniert zwei Scan-Engines gegen Schadsoftware mit einer Firewall, einem Backup-Modul, einem Passwort-Manager, einer Kindersicherung und einer Geräteverschlüsselung für Windows, mit eingeschränkteren Modulen für macOS, Android und iOS. G DATA vermarktet das Produkt an Privatpersonen und kleine Unternehmen, die ein gebündeltes Sicherheitspaket statt eines reinen Scanners suchen. Das Unternehmen bietet außerdem schmalere, günstigere Pläne nur für Virenschutz oder mobile Geräte an. G DATA veröffentlicht seine Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit, wobei sich die Verlängerungspreise von den Einführungspreisen im ersten Jahr unterscheiden können.

Preisgestaltung

G DATA Total Security kostet im Einführungsplan rund 49,95 US-Dollar pro Jahr für ein Gerät; schmalere Pläne nur für Virenschutz oder mobile Geräte beginnen niedriger. Die Verlängerungspreise können höher liegen als die Einführungspreise im ersten Jahr, und die Preise werden nach Geräteanzahl und Laufzeit veröffentlicht.

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