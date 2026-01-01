Europäische Alternativen zu OpenRouter

OpenRouter ist ein KI-Gateway aus den USA, das von OpenRouter, Inc. in New York betrieben wird. Es bietet eine einzige API, über die sich Modelle einer großen Zahl von Anbietern nutzen lassen, mit einer zum OpenAI-SDK kompatiblen Schnittstelle. Anfragen lassen sich je nach Verfügbarkeit, Preis oder Geschwindigkeit automatisch zwischen Anbietern verteilen, wobei bei Ausfällen auf andere Anbieter ausgewichen wird. Entwickler:innen nutzen ein Konto, einen API-Schlüssel und eine Rechnung, statt jeden Modellanbieter einzeln anzubinden. Über Einstellungen lässt sich begrenzen, welche Anbieter die Anfragen bearbeiten dürfen.

Diese Seite listet Europäische OpenRouter-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).