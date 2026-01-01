Europäische Alternativen zu Norton 360

Norton 360 ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Gen Digital mit Sitz in den USA. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS, Android und iOS. Die Pläne enthalten ein VPN, einen Passwort-Manager, Cloud-Backup und eine Kindersicherung, und höhere Stufen ergänzen eine Überwachung auf Identitätsdiebstahl. Norton 360 richtet sich an Privatpersonen und Familien, die eine umfassende Sicherheitslösung anstelle eines reinen Virenscanners suchen. Die Preise sind öffentlich einsehbar und nach Geräteanzahl sowie Funktionsumfang gestaffelt, wobei vergünstigte Preise im ersten Jahr danach auf höhere Listenpreise steigen.

Diese Seite listet Europäische Norton 360-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).