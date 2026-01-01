Europäische Alternativen zu Norton 360

Bitdefender Total Security
Bitdefender Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Bitdefender mit Sitz in Rumänien. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und anderer Schadsoftware für Windows, macOS, Android und iOS, sowohl signaturbasiert als auch durch Verhaltensanalyse. Das Paket ergänzt eine Firewall, einen Webcam- und Mikrofonschutz, eine Kindersicherung sowie Optimierungswerkzeuge. Bitdefender bietet außerdem eine separate kostenlose Antivirenversion mit grundlegendem Malware-Scan für Windows an. Total Security richtet sich an Privatpersonen und Familien, die mehr Schutz als ein einfacher Virenscanner suchen, und die Preise sind öffentlich einsehbar, mit einer 30-tägigen Testversion für kostenpflichtige Pläne.