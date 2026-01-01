Norton 360-Logo

Europäische Alternativen zu Norton 360

Norton 360 ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Gen Digital mit Sitz in den USA. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS, Android und iOS. Die Pläne enthalten ein VPN, einen Passwort-Manager, Cloud-Backup und eine Kindersicherung, und höhere Stufen ergänzen eine Überwachung auf Identitätsdiebstahl. Norton 360 richtet sich an Privatpersonen und Familien, die eine umfassende Sicherheitslösung anstelle eines reinen Virenscanners suchen. Die Preise sind öffentlich einsehbar und nach Geräteanzahl sowie Funktionsumfang gestaffelt, wobei vergünstigte Preise im ersten Jahr danach auf höhere Listenpreise steigen.

Diese Seite listet Europäische Norton 360-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Bitdefender Total Security-Logo

Bitdefender Total Security
Rumänien EU
Website

Bitdefender Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens Bitdefender mit Sitz in Rumänien. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und anderer Schadsoftware für Windows, macOS, Android und iOS, sowohl signaturbasiert als auch durch Verhaltensanalyse. Das Paket ergänzt eine Firewall, einen Webcam- und Mikrofonschutz, eine Kindersicherung sowie Optimierungswerkzeuge. Bitdefender bietet außerdem eine separate kostenlose Antivirenversion mit grundlegendem Malware-Scan für Windows an. Total Security richtet sich an Privatpersonen und Familien, die mehr Schutz als ein einfacher Virenscanner suchen, und die Preise sind öffentlich einsehbar, mit einer 30-tägigen Testversion für kostenpflichtige Pläne.

Mehr lesen über Bitdefender Total Security
ESET HOME Security Premium-Logo

ESET HOME Security Premium
Slowakei EU
Website

ESET HOME Security Premium ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens ESET mit Sitz in der Slowakei. Es bietet Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS und Android durch signaturbasierte und verhaltensbasierte Erkennung. Der Premium-Plan ergänzt ein unbegrenztes VPN, einen Passwort-Manager und Werkzeuge zum Identitätsschutz zusätzlich zur Kern-Antivirenfunktion. ESET richtet sich mit seiner HOME-Produktlinie an Privatpersonen und mit einer separaten Produktlinie an Unternehmen. Das Produkt ist auf Englisch verfügbar, und ESET bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion statt eines dauerhaft kostenlosen Plans an, wobei die Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit veröffentlicht werden.

Mehr lesen über ESET HOME Security Premium
F-Secure Total-Logo

F-Secure Total
Finnland EU
Website

F-Secure Total ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens F-Secure mit Sitz in Finnland. Es verbindet Echtzeitschutz vor Viren und Ransomware mit einem VPN, einem Passwort-Manager und einer Überwachung auf Datenlecks für Windows, macOS, Android und iOS. F-Secure Total richtet sich an Privatpersonen und Familien, die eine einzelne Abonnementlösung für Gerätesicherheit, Privatsphäre und Identitätsüberwachung suchen. Das Unternehmen bietet außerdem schmalere Pläne an, die sich nur auf Virenschutz oder VPN beschränken. F-Secure bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion und veröffentlicht seine Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit, wobei sich die Preise zwischen den USA und europäischen Märkten unterscheiden.

Mehr lesen über F-Secure Total
G DATA Total Security-Logo

G DATA Total Security
Deutschland EU
Website

G DATA Total Security ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens G DATA CyberDefense mit Sitz in Deutschland. Es kombiniert zwei Scan-Engines gegen Schadsoftware mit einer Firewall, einem Backup-Modul, einem Passwort-Manager, einer Kindersicherung und einer Geräteverschlüsselung für Windows, mit eingeschränkteren Modulen für macOS, Android und iOS. G DATA vermarktet das Produkt an Privatpersonen und kleine Unternehmen, die ein gebündeltes Sicherheitspaket statt eines reinen Scanners suchen. Das Unternehmen bietet außerdem schmalere, günstigere Pläne nur für Virenschutz oder mobile Geräte an. G DATA veröffentlicht seine Preise nach Geräteanzahl und Laufzeit, wobei sich die Verlängerungspreise von den Einführungspreisen im ersten Jahr unterscheiden können.

Mehr lesen über G DATA Total Security

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up