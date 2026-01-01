Europäische Alternativen zu McAfee Total Protection

McAfee Total Protection ist ein Antivirenprogramm des Unternehmens McAfee Corp. mit Sitz in den USA. Es scannt in Echtzeit nach Viren, Ransomware und anderer Schadsoftware auf Windows, macOS, Android und iOS. Die Pläne reichen von Basic bis Advanced und ergänzen in höheren Stufen ein VPN, einen Passwort-Manager und eine Überwachung auf Identitätsdiebstahl. Das Produkt richtet sich an Privatpersonen und Familien und nicht an Unternehmens-IT-Abteilungen. McAfee veröffentlicht seine Preise und bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an, wobei vergünstigte Preise im ersten Jahr danach auf höhere Listenpreise steigen.

Diese Seite listet Europäische McAfee Total Protection-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).