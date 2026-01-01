Europäische Alternativen zu MaxMind GeoIP

MaxMind GeoIP umfasst IP-Lookup-Dienste aus den USA. Das Angebot enthält gehostete APIs und herunterladbare Datenbanken zur Standortbestimmung von IP-Adressen und zur Einordnung ihrer Netzwerke. Je nach Produkt umfassen die Ergebnisse Länder- und Stadtschätzungen, Angaben zu Internetanbietern und Organisationen, Verbindungsarten und Hinweise auf Anonymisierungsdienste. Entwicklungs- und Netzwerkteams können die Daten zur Lokalisierung von Inhalten, zur Verkehrsanalyse und in Sicherheitsabläufen einsetzen.

Diese Seite listet Europäische MaxMind GeoIP-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).