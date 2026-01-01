Europäische Alternativen zu Kaspersky Premium

Kaspersky ist ein Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Russland, das die Antivirenprogramme Kaspersky Standard, Plus und Premium herstellt. Die Produkte bieten Echtzeitschutz vor Viren, Ransomware und Phishing für Windows, macOS, Android und iOS. Höhere Stufen ergänzen ein VPN, einen Passwort-Manager, Identitätsschutz und Remote-IT-Support. Kaspersky verkauft seine Produkte an Privatpersonen und Familien in Europa, wo sie weiterhin legal erhältlich sind, und veröffentlicht seine Preise nach Plan und Geräteanzahl.

Diese Seite listet Europäische Kaspersky Premium-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).