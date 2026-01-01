Europäische Alternativen zu IPinfo

IPinfo ist ein IP-Lookup-Dienst aus den USA mit APIs und herunterladbaren IP-Datensätzen. Die Daten umfassen geografische Standorte, autonome Systeme, Organisationen und Netzwerkeigenschaften; zusätzliche Produkte dienen der Erkennung von VPNs, Proxys und weiteren Anonymisierungsnetzen. Entwicklungsteams, Analysefachleute und Sicherheitsteams können damit Verkehrsdaten ergänzen, das Verhalten von Anwendungen anpassen und Netzwerkaktivitäten untersuchen.

Diese Seite listet Europäische IPinfo-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).