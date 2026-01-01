Europäische Alternativen zu IPinfo

Ipregistry
Ipregistry ist ein IP-Lookup-Dienst des französischen Unternehmens Elaunira. Die API liefert Informationen zu Standort, ASN, Organisation, Mobilfunkanbieter und Verbindungsart sowie Hinweise auf VPNs, Proxys, Tor und weitere Netzwerkrisiken. Der Anbieter führt Registereinträge, Routingdaten, Geofeeds von Netzbetreibern, Messungen und Korrekturen in einer laufend gepflegten Datenverarbeitung zusammen. Herunterladbare CSV- und MMDB-Datensätze ermöglichen Entwicklungsteams und Sicherheitsteams lokale Abfragen und Stapelverarbeitung.