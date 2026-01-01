Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.
Europäische Alternativen zu Evernote
Evernote ermöglicht es Nutzenden, Notizen zu erfassen, zu organisieren und auf verschiedenen Geräten synchronisiert verfügbar zu machen. Mit Funktionen wie Tagging, Suchfiltern und der Integration weiterer Anwendungen gilt der Dienst als einer der führenden Anbieter im Bereich persönliches Wissensmanagement.
Diese Seite listet Europäische Evernote-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.
Supernotes
Supernotes ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
Craft ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
Capacities
Capacities ist eine Notiz-App aus Deutschland.
