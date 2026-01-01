Tricount ist eine Kosten teilen App aus Belgien, die zur niederländischen Neobank bunq gehört. Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden können eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben laufend erfassen und einen aktuellen Kontostand einsehen, der zeigt, wer wem etwas schuldet. Die App unterstützt Ausgaben in mehreren Währungen mit automatischer Umrechnung und enthält eine Texterkennung, um Papierbelege einzuscannen und daraus Einträge zu erstellen. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Preisgestaltung

Tricount kann kostenlos genutzt werden. Das frühere Premium-Abonnement wurde eingestellt; die wichtigsten Funktionen der aktuellen App sind ohne monatliche Gebühren oder versteckte Kosten verfügbar, während einige frühere Premium-Funktionen entfernt und nicht in einen kostenpflichtigen Tarif verschoben wurden.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting