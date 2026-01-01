Europäische Kosten teilen Apps

Apps zum Kostenteilen ermöglichen es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern, Paaren oder Reisenden, gemeinsame Ausgaben zu erfassen und nachzuvollziehen, wer wem wie viel schuldet. Statt dass eine Person ständig in Vorleistung geht oder sich viele kleine Schulden gemerkt werden müssen, tragen alle Mitglieder ihre Ausgaben laufend ein, und die App führt für die gesamte Gruppe einen aktuellen Kontostand. Die meisten Anwendungen unterstützen auch ungleiche Aufteilungen, etwa nach Prozent, Festbetrag oder individuellem Anteil, und berechnen einen vereinfachten Ausgleichsplan mit möglichst wenigen Überweisungen. Das unterscheidet diese Kategorie von Haushaltsbuch-Apps, die die Einnahmen und Ausgaben einer einzelnen Person erfassen, sowie von allgemeinen Zahlungs-Apps, die zwar Geld zwischen Personen bewegen, aber keine fortlaufende Übersicht über gemeinsame Ausgaben führen.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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