Splitser ist eine Kosten teilen App aus den Niederlanden, ursprünglich als WieBetaaltWat gestartet und heute im Besitz von Tikkie, einer Zahlungs-Tochter der ABN AMRO. Gruppen können eine gemeinsame Liste anlegen, Mitglieder per Link oder Messenger einladen und Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit ungleicher Aufteilung nach Betrag oder Anteil erfassen. Die App berechnet einen vereinfachten Überblick darüber, wer wem etwas schuldet, und unterstützt wiederkehrende Ausgaben, Erinnerungen und einen eingebauten Rechner. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Europäische Kosten teilen Apps
Apps zum Kostenteilen ermöglichen es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern, Paaren oder Reisenden, gemeinsame Ausgaben zu erfassen und nachzuvollziehen, wer wem wie viel schuldet. Statt dass eine Person ständig in Vorleistung geht oder sich viele kleine Schulden gemerkt werden müssen, tragen alle Mitglieder ihre Ausgaben laufend ein, und die App führt für die gesamte Gruppe einen aktuellen Kontostand. Die meisten Anwendungen unterstützen auch ungleiche Aufteilungen, etwa nach Prozent, Festbetrag oder individuellem Anteil, und berechnen einen vereinfachten Ausgleichsplan mit möglichst wenigen Überweisungen. Das unterscheidet diese Kategorie von Haushaltsbuch-Apps, die die Einnahmen und Ausgaben einer einzelnen Person erfassen, sowie von allgemeinen Zahlungs-Apps, die zwar Geld zwischen Personen bewegen, aber keine fortlaufende Übersicht über gemeinsame Ausgaben führen.
Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.
Europäische Services
Tricount ist eine Kosten teilen App aus Belgien, die zur niederländischen Neobank bunq gehört. Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden können eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben laufend erfassen und einen aktuellen Kontostand einsehen, der zeigt, wer wem etwas schuldet. Die App unterstützt Ausgaben in mehreren Währungen mit automatischer Umrechnung und enthält eine Texterkennung, um Papierbelege einzuscannen und daraus Einträge zu erstellen. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Splid ist eine Kosten teilen App aus Deutschland, die seit 2015 von einem unabhängigen Entwickler mit Sitz in München entwickelt wird. Eine Gruppe kann eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit automatischer Umrechnung erfassen, und die App berechnet einen vereinfachten Ausgleich, der zeigt, wer wem etwas zahlen sollte. Gruppen lassen sich ohne Konto anlegen und offline nutzen, mit optionaler Synchronisierung, wenn Mitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten möchten. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Irgendwelche Vorschläge?
Sign up for an account to suggest changes or new products.Sign Up