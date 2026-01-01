Splid ist eine Kosten teilen App aus Deutschland, die seit 2015 von einem unabhängigen Entwickler mit Sitz in München entwickelt wird. Eine Gruppe kann eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit automatischer Umrechnung erfassen, und die App berechnet einen vereinfachten Ausgleich, der zeigt, wer wem etwas zahlen sollte. Gruppen lassen sich ohne Konto anlegen und offline nutzen, mit optionaler Synchronisierung, wenn Mitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten möchten. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Preisgestaltung

Splid kann kostenlos heruntergeladen werden, und die grundlegenden Funktionen zum Kostenteilen sind kostenlos. Für zusätzliche Gruppen und den Excel-Export sind optionale In-App-Käufe erhältlich; die Preise unterscheiden sich je nach App-Store-Region.

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