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Deutschland EU Gratis-Plan
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Splid

Splid ist eine Kosten teilen App aus Deutschland, die seit 2015 von einem unabhängigen Entwickler mit Sitz in München entwickelt wird. Eine Gruppe kann eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit automatischer Umrechnung erfassen, und die App berechnet einen vereinfachten Ausgleich, der zeigt, wer wem etwas zahlen sollte. Gruppen lassen sich ohne Konto anlegen und offline nutzen, mit optionaler Synchronisierung, wenn Mitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten möchten. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Preisgestaltung

Splid kann kostenlos heruntergeladen werden, und die grundlegenden Funktionen zum Kostenteilen sind kostenlos. Für zusätzliche Gruppen und den Excel-Export sind optionale In-App-Käufe erhältlich; die Preise unterscheiden sich je nach App-Store-Region.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
splid.herokuapp.com Hauptdienst Web Report
splid.app Repräsentation Web
  • Squarespace, Inc. (AS53831)
Report
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Splitser
Niederlande EU Gratis-Plan
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Splitser ist eine Kosten teilen App aus den Niederlanden, ursprünglich als WieBetaaltWat gestartet und heute im Besitz von Tikkie, einer Zahlungs-Tochter der ABN AMRO. Gruppen können eine gemeinsame Liste anlegen, Mitglieder per Link oder Messenger einladen und Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit ungleicher Aufteilung nach Betrag oder Anteil erfassen. Die App berechnet einen vereinfachten Überblick darüber, wer wem etwas schuldet, und unterstützt wiederkehrende Ausgaben, Erinnerungen und einen eingebauten Rechner. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

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Tricount
Belgien EU Gratis-Plan
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Tricount ist eine Kosten teilen App aus Belgien, die zur niederländischen Neobank bunq gehört. Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden können eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben laufend erfassen und einen aktuellen Kontostand einsehen, der zeigt, wer wem etwas schuldet. Die App unterstützt Ausgaben in mehreren Währungen mit automatischer Umrechnung und enthält eine Texterkennung, um Papierbelege einzuscannen und daraus Einträge zu erstellen. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

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