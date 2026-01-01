Splitser ist eine Kosten teilen App aus den Niederlanden, ursprünglich als WieBetaaltWat gestartet und heute im Besitz von Tikkie, einer Zahlungs-Tochter der ABN AMRO. Gruppen können eine gemeinsame Liste anlegen, Mitglieder per Link oder Messenger einladen und Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit ungleicher Aufteilung nach Betrag oder Anteil erfassen. Die App berechnet einen vereinfachten Überblick darüber, wer wem etwas schuldet, und unterstützt wiederkehrende Ausgaben, Erinnerungen und einen eingebauten Rechner. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Preisgestaltung

Die grundlegende Ausgabenverwaltung ist kostenlos. Optionale Zahlungen in der App über iDEAL, Wero oder Bancontact kosten 0,35 € pro Transaktion; für die Verknüpfung eines Bankkontos fällt außerdem einmalig eine Verifizierungsgebühr von 0,35 € an.

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