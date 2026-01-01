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Tikk

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Tikk

Tikk ist ein Online-Terminplaner, mit dem Einzelpersonen und kleine Dienstleistungsunternehmen einen einzigen Buchungslink teilen können, über den Kunden verfügbare Zeitfenster reservieren. Nutzer erstellen eine persönliche Buchungsseite, legen ihre Verfügbarkeit fest und entscheiden, ob Buchungen automatisch bestätigt oder manuell freigegeben werden. Der Dienst enthält einen eigenen integrierten Kalender, sodass eine externe Kalenderanbindung optional ist, auch wenn sich Tikk zusätzlich mit Google Calendar, Outlook, Apple iCloud und anderen iCal-basierten Kalendern synchronisieren lässt, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Meeting-Links für Google Meet, Microsoft Teams oder Jitsi werden bei einer bestätigten Buchung automatisch erstellt. Tikk unterstützt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Buchungen und kann die Zahlungsabwicklung sowie die Rechnungsstellung für bezahlte Termine übernehmen. Das Tool richtet sich an Coaches, Berater, Nachhilfelehrer, Recruiter, Content-Creator und andere Personen, die Kundentermine planen. Tikk wird von einem Einzelunternehmen mit Sitz in Belgien betrieben.

Screenshot von Tikk

Preisgestaltung

Tikk bietet einen kostenlosen Plan, der eine Buchungsseite, eine Kalenderanbindung und die Zahlungsannahme umfasst, ohne zeitliche Begrenzung und ohne Kreditkarte. Der Pro-Plan kostet 12 € pro Monat und bietet zusätzlich unbegrenzte Services und Kalenderanbindungen, individuelles Branding, Gruppenbuchungen und manuelle Buchungsfreigabe und lässt die Transaktionsgebühren für kostenpflichtige Buchungen entfallen. Die Preise sind auf der Preisseite öffentlich einsehbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.tikk.chat Hauptdienst Web Report
tikk.chat Hauptdienst Web Report
tikk.chat Repräsentation Web Report
docs.tikk.chat Dokumentation Web Report
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SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
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SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg
Deutschland EU Gratis-Plan
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Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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