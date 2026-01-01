Europäische Online-Terminplaner

Terminplanungsplattformen helfen Dienstleistungsunternehmen dabei, Online-Buchungen, Mitarbeiterkalender, die Kommunikation mit Kunden und den täglichen Betrieb an einem Ort zu verwalten. Diese Systeme ermöglichen es Kunden, Dienstleistungen digital zu buchen, während Unternehmen die Terminplanung automatisieren, Verwaltungsaufgaben reduzieren und ihre Arbeitsabläufe über Websites, Apps und integrierte Kanäle hinweg optimieren können.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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