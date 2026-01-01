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Europäische Online-Terminplaner

Terminplanungsplattformen helfen Dienstleistungsunternehmen dabei, Online-Buchungen, Mitarbeiterkalender, die Kommunikation mit Kunden und den täglichen Betrieb an einem Ort zu verwalten. Diese Systeme ermöglichen es Kunden, Dienstleistungen digital zu buchen, während Unternehmen die Terminplanung automatisieren, Verwaltungsaufgaben reduzieren und ihre Arbeitsabläufe über Websites, Apps und integrierte Kanäle hinweg optimieren können.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.

Europäische Services

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SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
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SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg
Deutschland EU Gratis-Plan
Website

Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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Kalendarius
Italien EU EU gehosted Gratis-Plan
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Kalendarius ist eine italienische Terminplanungsplattform, die es Kunden und Meeting-Teilnehmern ermöglicht, direkt aus der Live-Kalenderverfügbarkeit eines Hosts einen Termin auszuwählen und zu bestätigen. Nutzer teilen einen persönlichen Buchungslink oder binden ein Buchungs-Widget auf ihrer Website ein, und Eingeladene wählen eine freie Zeitstelle aus, ohne ein Konto erstellen zu müssen. Der Dienst synchronisiert zweiwegig mit Google Kalender und Microsoft Outlook, sodass neu gebuchte Slots und extern verschobene Termine synchron bleiben und Doppelbuchungen vermieden werden. Hosts können benutzerdefinierte Meeting-Typen, Pufferzeiten zwischen Anrufen und Mindestvorlaufzeiten festlegen, und sowohl Organisator als auch Eingeladene erhalten automatische E-Mail-Bestätigungen und Erinnerungen. Kalendarius unterstützt zudem die Round-Robin-Verteilung von Buchungen im Team sowie das kollektive Scheduling, das die Kalender mehrerer Hosts für Panel-Interviews überlagert. Das Unternehmen ist eine Einzelunternehmung mit Sitz in Turin, Italien.

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Zencal
Polen EU
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Zencal ist eine Terminplanungsplattform aus Polen für Dienstleistungsunternehmen und Einzelspezialisten. Sie bietet Buchungsseiten, die an Personalkalender gekoppelt sind, eine Round-Robin-Verteilung im Team sowie eine integrierte Zahlungsabwicklung für Termine, Pakete und kostenpflichtige Veranstaltungen, ergänzt durch Erinnerungen und Kalendersynchronisierung mit Google, Outlook und iCloud.

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meetergo
Deutschland EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

meetergo ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland, die sich zu einer umfassenderen All-in-one-Business-Plattform entwickelt hat. Unternehmen teilen ihre Verfügbarkeit über Buchungsseiten oder Formulare, sodass Kundinnen und Kunden Termine direkt gegen einen Kalender buchen können, unterstützt durch automatisierte Erinnerungen zur Reduzierung von Terminausfällen. Neben der Terminplanung bündelt meetergo Videotelefonie, eine Vertriebspipeline (CRM), KI-generierte Gesprächsnotizen, elektronische Signaturen und Rechnungsstellung als optionale Module auf derselben Plattform. Die Plattform richtet sich an Vertriebsteams, Personalabteilungen, Kanzleien, Gesundheitsdienstleister und andere Dienstleistungsunternehmen, die Buchungen und Kundennachverfolgung in einem System verwalten möchten. Die Videokonferenz-Funktion von meetergo lässt sich auch unabhängig von der Terminplanung nutzen.

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Tikk
Belgien EU Gratis-Plan
Website

Tikk ist ein Online-Terminplaner, mit dem Einzelpersonen und kleine Dienstleistungsunternehmen einen einzigen Buchungslink teilen können, über den Kunden verfügbare Zeitfenster reservieren. Nutzer erstellen eine persönliche Buchungsseite, legen ihre Verfügbarkeit fest und entscheiden, ob Buchungen automatisch bestätigt oder manuell freigegeben werden. Der Dienst enthält einen eigenen integrierten Kalender, sodass eine externe Kalenderanbindung optional ist, auch wenn sich Tikk zusätzlich mit Google Calendar, Outlook, Apple iCloud und anderen iCal-basierten Kalendern synchronisieren lässt, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Meeting-Links für Google Meet, Microsoft Teams oder Jitsi werden bei einer bestätigten Buchung automatisch erstellt. Tikk unterstützt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Buchungen und kann die Zahlungsabwicklung sowie die Rechnungsstellung für bezahlte Termine übernehmen. Das Tool richtet sich an Coaches, Berater, Nachhilfelehrer, Recruiter, Content-Creator und andere Personen, die Kundentermine planen. Tikk wird von einem Einzelunternehmen mit Sitz in Belgien betrieben.

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eTermin
Schweiz EFTA
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eTermin ist eine Terminplanungsplattform aus der Schweiz, mit der Dienstleistungsunternehmen, Behörden und Praxen ihren Kundinnen und Kunden die Online-Buchung, Umbuchung und Stornierung von Terminen ermöglichen. Sie bietet eine gemeinsame Kalenderansicht für mehrere Mitarbeitende, automatisierte Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mails sowie Buchungsseiten, die mehrere Standorte oder Dienstleistungen abdecken können. Das Buchungswidget lässt sich in eine bestehende Website einbinden oder als eigenständige Seite nutzen.

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Selbstgehostet & Open Source

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Easy!Appointments
Deutschland EU Open Source Gratis-Plan
Website

Easy!Appointments ist eine quelloffene, selbst hostbare Terminplanungsanwendung, die ursprünglich von einem Entwickler aus Griechenland erstellt wurde. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, eine eigene Buchungsseite mit Personal- und Leistungskalendern, Kundenbenachrichtigungen und Google-Kalender-Synchronisierung auf selbst kontrollierter Infrastruktur zu betreiben, da der Quellcode unter der GPL-3.0-Lizenz veröffentlicht ist.

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