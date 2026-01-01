Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

Preisgestaltung

Zeeg bietet einen dauerhaft kostenlosen Starter-Plan sowie drei kostenpflichtige Stufen (Professional, Business und Scale), die pro Nutzer und Monat abgerechnet werden, mit Rabatt bei jährlicher Zahlung, sowie einen individuell bepreisten Enterprise-Plan. Die Minuten des KI-Sprachassistenten werden separat von den Terminplanungs-Tarifen berechnet. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

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