Zeeg-Logo

Zeeg

Deutschland EU Gratis-Plan
Website

Zeeg

Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

Preisgestaltung

Zeeg bietet einen dauerhaft kostenlosen Starter-Plan sowie drei kostenpflichtige Stufen (Professional, Business und Scale), die pro Nutzer und Monat abgerechnet werden, mit Rabatt bei jährlicher Zahlung, sowie einen individuell bepreisten Enterprise-Plan. Die Minuten des KI-Sprachassistenten werden separat von den Terminplanungs-Tarifen berechnet. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
zeeg.me Hauptdienst Web Report
api.zeeg.me Hauptdienst Web Report
zeeg.me Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Online-Terminplaner
SimplyBook.me-Logo

SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

Mehr lesen über SimplyBook.me
Kalendarius-Logo

Kalendarius
Italien EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

Kalendarius ist eine italienische Terminplanungsplattform, die es Kunden und Meeting-Teilnehmern ermöglicht, direkt aus der Live-Kalenderverfügbarkeit eines Hosts einen Termin auszuwählen und zu bestätigen. Nutzer teilen einen persönlichen Buchungslink oder binden ein Buchungs-Widget auf ihrer Website ein, und Eingeladene wählen eine freie Zeitstelle aus, ohne ein Konto erstellen zu müssen. Der Dienst synchronisiert zweiwegig mit Google Kalender und Microsoft Outlook, sodass neu gebuchte Slots und extern verschobene Termine synchron bleiben und Doppelbuchungen vermieden werden. Hosts können benutzerdefinierte Meeting-Typen, Pufferzeiten zwischen Anrufen und Mindestvorlaufzeiten festlegen, und sowohl Organisator als auch Eingeladene erhalten automatische E-Mail-Bestätigungen und Erinnerungen. Kalendarius unterstützt zudem die Round-Robin-Verteilung von Buchungen im Team sowie das kollektive Scheduling, das die Kalender mehrerer Hosts für Panel-Interviews überlagert. Das Unternehmen ist eine Einzelunternehmung mit Sitz in Turin, Italien.

Mehr lesen über Kalendarius
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up