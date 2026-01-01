SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

Preisgestaltung

SimplyBook.me bietet einen dauerhaft kostenlosen Plan mit bis zu 50 Buchungen pro Monat und einem Dienstleister. Die kostenpflichtigen Pläne (Basic, Standard und Premium) werden monatlich oder jährlich nach Funktionsumfang abgerechnet, ergänzt durch einen individuell bepreisten Enterprise-Plan für größere oder filialisierte Unternehmen; Zusatzleistungen wie weitere Buchungen oder SMS-Guthaben kosten extra. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

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