smasi ist eine Notiz-App aus der Schweiz. Anstatt Inhalte über Markdown-Syntax aufzubauen, basiert diese persönliche Notiz-App auf vordefinierten und spezialisierten Abschnittstypen. Dadurch lassen sich Informationen deutlich einfacher visuell ansprechend darstellen und strukturieren. Besonders die Kombination von Bildern und Texten für Notizen und Anleitungen sind mühelos möglich. Die Software ist verfügbar für Android, iOS (iPhones and iPads), MacOS und Windows. Sammlungen können bei Bedarf über iCloud oder über WebDAV auf verschiedenen Geräte übertragen werden.

Preisgestaltung

Vollversion mit einmaligen In-App Kauf (kein Abo) für 15 EUR pro Gerät erhältlich.

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