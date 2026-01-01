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smasi

smasi ist eine Notiz-App aus der Schweiz. Anstatt Inhalte über Markdown-Syntax aufzubauen, basiert diese persönliche Notiz-App auf vordefinierten und spezialisierten Abschnittstypen. Dadurch lassen sich Informationen deutlich einfacher visuell ansprechend darstellen und strukturieren. Besonders die Kombination von Bildern und Texten für Notizen und Anleitungen sind mühelos möglich. Die Software ist verfügbar für Android, iOS (iPhones and iPads), MacOS und Windows. Sammlungen können bei Bedarf über iCloud oder über WebDAV auf verschiedenen Geräte übertragen werden.

Screenshot von smasi

Preisgestaltung

Vollversion mit einmaligen In-App Kauf (kein Abo) für 15 EUR pro Gerät erhältlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.smasi.software Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Notizen-Apps
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Anytype
Schweiz EFTA Open Source Gratis-Plan
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Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.

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Joplin
Frankreich EU Open Source Gratis-Plan
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Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.

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