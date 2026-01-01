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Notefox

Italien EU EU gehosted Open Source GitHub
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Notefox

Notefox ist eine einfache Web-Erweiterung für Firefox zum Erstellen von Notizen. Es handelt sich um ein kostenloses Open-Source-Projekt. Zu den wichtigsten Funktionen von Notefox gehören: Notizen erstellen, verwalten, suchen, exportieren und importieren sowie Haftnotizen und Textformatierung und vieles mehr. Notefox ist auf Schnelligkeit und geringen Speicherbedarf ausgelegt und mit allen Desktop-Plattformen kompatibel: Windows, macOS und Linux. Mit einem Notefox-Konto lassen sich Notizen zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren.

Screenshot von Notefox

Preisgestaltung

Notefox ist kostenlos und wird durch Spenden finanziert.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.notefox.eu Hauptdienst Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Notizen-Apps
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Anytype
Schweiz EFTA Open Source Gratis-Plan
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Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.

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Joplin
Frankreich EU Open Source Gratis-Plan
Website

Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.

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