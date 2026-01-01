Notefox ist eine einfache Web-Erweiterung für Firefox zum Erstellen von Notizen. Es handelt sich um ein kostenloses Open-Source-Projekt. Zu den wichtigsten Funktionen von Notefox gehören: Notizen erstellen, verwalten, suchen, exportieren und importieren sowie Haftnotizen und Textformatierung und vieles mehr. Notefox ist auf Schnelligkeit und geringen Speicherbedarf ausgelegt und mit allen Desktop-Plattformen kompatibel: Windows, macOS und Linux. Mit einem Notefox-Konto lassen sich Notizen zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren.

Preisgestaltung

Notefox ist kostenlos und wird durch Spenden finanziert.

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