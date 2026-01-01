Notefox
Notefox ist eine einfache Web-Erweiterung für Firefox zum Erstellen von Notizen. Es handelt sich um ein kostenloses Open-Source-Projekt. Zu den wichtigsten Funktionen von Notefox gehören: Notizen erstellen, verwalten, suchen, exportieren und importieren sowie Haftnotizen und Textformatierung und vieles mehr. Notefox ist auf Schnelligkeit und geringen Speicherbedarf ausgelegt und mit allen Desktop-Plattformen kompatibel: Windows, macOS und Linux. Mit einem Notefox-Konto lassen sich Notizen zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren.
Preisgestaltung
Notefox ist kostenlos und wird durch Spenden finanziert.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|www.notefox.eu
|Hauptdienst
|Web
|
|Report