Nextcloud Talk

OpenTalk ist eine Videokonferenzsoftware aus Deutschland. OpenTalk ist Teil der deutschen Heinlein Gruppe, der auch der E-Mail-Anbieter mailbox.org gehört. OpenTalk ist quelloffen und steht unter der EUPL (European Public License), die der GPL ähnelt, aber speziell auf die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union zugeschnitten ist. Das Tool bietet Breakout-Räume, ein Abstimmungssystem und die Möglichkeit, mit mehreren Personen zu moderieren. OpenTalk bietet auch On-Premise-Hosting mit einer Enterprise-Version und Support.