Nextcloud Talk

Deutschland EU Open Source
Nextcloud Talk

Nextcloud Talk ist eine datenschutzfreundliche Open-Source-Lösung für Videokonferenzen und Team-Chats. Nextcloud Talk ermöglicht eine sichere Zusammenarbeit für hybride Teams und verbessert die Produktivität und Konnektivität von überall. Ohne Lock-in-Effekte und Abhängigkeit von proprietären Anbietern ermöglicht die flexible Open-Source-Architektur die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen und die nahtlose Integration in bestehende Systeme. Nextcloud Talk ist Teil des Nextcloud Hub, einer selbst hostbare Plattform für Unternehmen und Privatkunden.

Hosting

nextcloud.com Repräsentation Web Report
Stackfield
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted
Stackfield ist ein Team-Chat-Tool aus Deutschland. Sie bieten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Apps für viele Desktop- und mobile Plattformen an, inklusive Audio- und Videoanrufen direkt in der App.

OpenTalk
Deutschland EU EU gehosted Open Source Gratis-Plan
OpenTalk ist eine Videokonferenzsoftware aus Deutschland. OpenTalk ist Teil der deutschen Heinlein Gruppe, der auch der E-Mail-Anbieter mailbox.org gehört. OpenTalk ist quelloffen und steht unter der EUPL (European Public License), die der GPL ähnelt, aber speziell auf die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union zugeschnitten ist. Das Tool bietet Breakout-Räume, ein Abstimmungssystem und die Möglichkeit, mit mehreren Personen zu moderieren. OpenTalk bietet auch On-Premise-Hosting mit einer Enterprise-Version und Support.

Digital Samba
Spanien EU EU gehosted Gratis-Plan
Digital Samba ist eine Videokonferenzsoftware aus Spanien. Sie bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte Videokonferenzen, die Sie mit ihrer Low-Code-API in Ihre eigenen Dienste einbetten können.

