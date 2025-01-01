Nextcloud Talk
Nextcloud Talk ist eine datenschutzfreundliche Open-Source-Lösung für Videokonferenzen und Team-Chats. Nextcloud Talk ermöglicht eine sichere Zusammenarbeit für hybride Teams und verbessert die Produktivität und Konnektivität von überall. Ohne Lock-in-Effekte und Abhängigkeit von proprietären Anbietern ermöglicht die flexible Open-Source-Architektur die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen und die nahtlose Integration in bestehende Systeme. Nextcloud Talk ist Teil des Nextcloud Hub, einer selbst hostbare Plattform für Unternehmen und Privatkunden.