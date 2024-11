Stackfield ist ein Team-Chat-Tool aus Deutschland. Sie bieten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Apps für viele Desktop- und mobile Plattformen an, inklusive Audio- und Videoanrufen direkt in der App.

Preisgestaltung

Stackfield bietet keinen kostenlosen Tarif an. Der günstigste kostenpflichtige Plan beginnt bei 45€/Monat für 5 Benutzer.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Stackfield gibt an, nur in der EU und bei in der EU ansässigen Hosting-Anbietern zu hosten. Sie nutzen den deutschen CDN-Anbieter Myra CDN.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter www.stackfield.com Hauptdienst Web Myra CDN (AS20546) Report

Nachhaltigkeit

Die Infrastruktur von Stackfield wird mit erneuerbarer Energie betrieben. Alle anderen Emissionen werden mit Planetly ausgeglichen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.