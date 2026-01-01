NetBird erstellt verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Die Agents verwenden WireGuard-basierte Tunnel und versuchen, direkte Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen; wenn dies nicht möglich ist, steht ein verschlüsseltes Relay zur Verfügung. Administratoren können Peers, Gruppen, Netzwerkrouten, DNS und Zugriffsregeln über eine zentrale Steuerungsebene verwalten. NetBird ist als verwalteter Cloud-Dienst und als selbst gehostete Software verfügbar.

Preisgestaltung

Der verwaltete Cloud-Dienst bietet einen kostenlosen Tarif für bis zu fünf Benutzer und 100 Geräte. Die kostenpflichtigen Tarife Team und Business werden pro aktivem Benutzer abgerechnet; für zusätzliche Geräte fallen weitere Gebühren an. Der Enterprise-Tarif hat individuelle Preise. NetBird kann außerdem selbst gehostet werden, sowohl als quelloffene Edition als auch in einer kostenpflichtigen Enterprise-Variante.

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