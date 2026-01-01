NetBird-Logo

NetBird

Deutschland EU Open Source Gratis-Plan GitHub
Website

NetBird

NetBird erstellt verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Die Agents verwenden WireGuard-basierte Tunnel und versuchen, direkte Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen; wenn dies nicht möglich ist, steht ein verschlüsseltes Relay zur Verfügung. Administratoren können Peers, Gruppen, Netzwerkrouten, DNS und Zugriffsregeln über eine zentrale Steuerungsebene verwalten. NetBird ist als verwalteter Cloud-Dienst und als selbst gehostete Software verfügbar.

Preisgestaltung

Der verwaltete Cloud-Dienst bietet einen kostenlosen Tarif für bis zu fünf Benutzer und 100 Geräte. Die kostenpflichtigen Tarife Team und Business werden pro aktivem Benutzer abgerechnet; für zusätzliche Geräte fallen weitere Gebühren an. Der Enterprise-Tarif hat individuelle Preise. NetBird kann außerdem selbst gehostet werden, sowohl als quelloffene Edition als auch in einer kostenpflichtigen Enterprise-Variante.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.netbird.io Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api.netbird.io Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
netbird.io Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Mesh-VPN-Dienste
Enclave-Logo

Enclave
Vereinigtes Königreich UK Gratis-Plan
Website

Enclave erstellt verschlüsselte private Overlay-Verbindungen zwischen Computern, Servern, Containern, Cloud-Workloads und privaten Subnetzen. Die Agents bauen nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Datenpfade auf und verwenden bei Bedarf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Relays. Ein Cloud-Verwaltungsdienst koordiniert Geräteaufnahme, Peer-Erkennung, DNS und richtlinienbasierten Zugriff; Gateways können Ressourcen anbinden, auf denen der Agent nicht ausgeführt werden kann. Enclave richtet sich an Organisationen und Managed Service Provider, die private Verbindungen für Fernzugriff, Standortvernetzung, Hybrid-Cloud- und mandantenfähige Umgebungen benötigen.

Mehr lesen über Enclave
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up