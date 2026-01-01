Enclave erstellt verschlüsselte private Overlay-Verbindungen zwischen Computern, Servern, Containern, Cloud-Workloads und privaten Subnetzen. Die Agents bauen nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Datenpfade auf und verwenden bei Bedarf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Relays. Ein Cloud-Verwaltungsdienst koordiniert Geräteaufnahme, Peer-Erkennung, DNS und richtlinienbasierten Zugriff; Gateways können Ressourcen anbinden, auf denen der Agent nicht ausgeführt werden kann. Enclave richtet sich an Organisationen und Managed Service Provider, die private Verbindungen für Fernzugriff, Standortvernetzung, Hybrid-Cloud- und mandantenfähige Umgebungen benötigen.

Preisgestaltung

Enclave bietet einen kostenlosen Tarif für die private Nutzung mit bis zu fünf registrierten Systemen. Kommerzielle Abonnements werden pro registriertem System monatlich oder jährlich abgerechnet; zusätzlich ist eine 14-tägige Testphase verfügbar.

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Hosting

Die gespeicherte DNS-Abfrage für portal.enclave.io, den zentralen Verwaltungsdienst, verweist auf Amazon Web Services. Da dieser erforderliche Kerndienst einen nicht-europäischen Infrastrukturbetreiber nutzt, erfüllt Enclave nicht die Voraussetzungen für eine Kennzeichnung als in der EU, im EWR oder in der EFTA gehostet.