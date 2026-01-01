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Enclave erstellt verschlüsselte private Overlay-Verbindungen zwischen Computern, Servern, Containern, Cloud-Workloads und privaten Subnetzen. Die Agents bauen nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Datenpfade auf und verwenden bei Bedarf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Relays. Ein Cloud-Verwaltungsdienst koordiniert Geräteaufnahme, Peer-Erkennung, DNS und richtlinienbasierten Zugriff; Gateways können Ressourcen anbinden, auf denen der Agent nicht ausgeführt werden kann. Enclave richtet sich an Organisationen und Managed Service Provider, die private Verbindungen für Fernzugriff, Standortvernetzung, Hybrid-Cloud- und mandantenfähige Umgebungen benötigen.

Preisgestaltung

Enclave bietet einen kostenlosen Tarif für die private Nutzung mit bis zu fünf registrierten Systemen. Kommerzielle Abonnements werden pro registriertem System monatlich oder jährlich abgerechnet; zusätzlich ist eine 14-tägige Testphase verfügbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Die gespeicherte DNS-Abfrage für portal.enclave.io, den zentralen Verwaltungsdienst, verweist auf Amazon Web Services. Da dieser erforderliche Kerndienst einen nicht-europäischen Infrastrukturbetreiber nutzt, erfüllt Enclave nicht die Voraussetzungen für eine Kennzeichnung als in der EU, im EWR oder in der EFTA gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
portal.enclave.io Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
enclave.io Repräsentation Web Report
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NetBird
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NetBird erstellt verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Die Agents verwenden WireGuard-basierte Tunnel und versuchen, direkte Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen; wenn dies nicht möglich ist, steht ein verschlüsseltes Relay zur Verfügung. Administratoren können Peers, Gruppen, Netzwerkrouten, DNS und Zugriffsregeln über eine zentrale Steuerungsebene verwalten. NetBird ist als verwalteter Cloud-Dienst und als selbst gehostete Software verfügbar.

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