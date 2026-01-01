NetBird erstellt verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Die Agents verwenden WireGuard-basierte Tunnel und versuchen, direkte Peer-to-Peer-Verbindungen aufzubauen; wenn dies nicht möglich ist, steht ein verschlüsseltes Relay zur Verfügung. Administratoren können Peers, Gruppen, Netzwerkrouten, DNS und Zugriffsregeln über eine zentrale Steuerungsebene verwalten. NetBird ist als verwalteter Cloud-Dienst und als selbst gehostete Software verfügbar.
Europäische Mesh-VPN-Dienste
Mesh-VPN-Dienste erstellen verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen verteilten Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Anders als VPN-Dienste zum Schutz der Privatsphäre dienen sie vor allem dazu, vertrauenswürdige Endpunkte und interne Ressourcen zu verbinden, statt allgemeinen Webverkehr über einen vom Anbieter betriebenen Ausgangsserver zu leiten. Eine Steuerungsebene koordiniert üblicherweise Geräteidentitäten, Peer-Erkennung, Verschlüsselungsschlüssel und Zugriffsregeln, während der Netzwerkverkehr nach Möglichkeit über direkte Peer-to-Peer-Verbindungen und bei Bedarf über ein verschlüsseltes Relay läuft. Organisationen und Privatpersonen nutzen diese Dienste für Fernzugriff, Standortvernetzung, Homelabs sowie die Kommunikation zwischen lokaler und Multi-Cloud-Infrastruktur.
Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.
Europäische Services
Enclave erstellt verschlüsselte private Overlay-Verbindungen zwischen Computern, Servern, Containern, Cloud-Workloads und privaten Subnetzen. Die Agents bauen nach Möglichkeit direkte Peer-to-Peer-Datenpfade auf und verwenden bei Bedarf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Relays. Ein Cloud-Verwaltungsdienst koordiniert Geräteaufnahme, Peer-Erkennung, DNS und richtlinienbasierten Zugriff; Gateways können Ressourcen anbinden, auf denen der Agent nicht ausgeführt werden kann. Enclave richtet sich an Organisationen und Managed Service Provider, die private Verbindungen für Fernzugriff, Standortvernetzung, Hybrid-Cloud- und mandantenfähige Umgebungen benötigen.
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