Europäische Mesh-VPN-Dienste

Mesh-VPN-Dienste erstellen verschlüsselte private Overlay-Netzwerke zwischen verteilten Geräten, Servern, Containern und privaten Subnetzen. Anders als VPN-Dienste zum Schutz der Privatsphäre dienen sie vor allem dazu, vertrauenswürdige Endpunkte und interne Ressourcen zu verbinden, statt allgemeinen Webverkehr über einen vom Anbieter betriebenen Ausgangsserver zu leiten. Eine Steuerungsebene koordiniert üblicherweise Geräteidentitäten, Peer-Erkennung, Verschlüsselungsschlüssel und Zugriffsregeln, während der Netzwerkverkehr nach Möglichkeit über direkte Peer-to-Peer-Verbindungen und bei Bedarf über ein verschlüsseltes Relay läuft. Organisationen und Privatpersonen nutzen diese Dienste für Fernzugriff, Standortvernetzung, Homelabs sowie die Kommunikation zwischen lokaler und Multi-Cloud-Infrastruktur.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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