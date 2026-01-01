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Mistral Vibe

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Mistral Vibe

Mistral Vibe ist ein KI-Chatbot und eine Agentenplattform mit generativer künstlicher Intelligenz (KI), entwickelt von Mistral AI, einem Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Anwendung verbindet einen Chat-Assistenten mit einem integrierten Programmier-Agenten, sodass Nutzer:innen in einer Oberfläche Fragen stellen, recherchieren, Dokumente entwerfen und sich auf Meetings vorbereiten können. Vibe kann im Web suchen, verknüpfte Dokumente und Tabellen lesen und über integrierte Connectors sowie Unterstützung für das Model Context Protocol auf Werkzeuge wie E-Mail, Kalender, Slack, GitHub und Jira zugreifen. Die Programmierfunktionen erlauben es Entwickler:innen, eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, woraufhin Vibe Code schreibt, testet und Änderungen an einer Codebasis vorschlägt, wahlweise über die Weboberfläche, ein Kommandozeilen-Tool oder unterstützte IDEs. Das Produkt akzeptiert außerdem Spracheingaben und kann Bilder erzeugen. Vibe hieß zuvor Le Chat, bevor Mistral AI es 2026 umbenannte und erweiterte.

Screenshot von Mistral Vibe

Unternehmenskund:innen können Vibe mit eigenen Modellen, privater Infrastruktur und Single Sign-on betreiben und die zugrunde liegenden Modelle über Mistral Forge mit eigenen Daten feinabstimmen. Ein separates, quelloffenes Kommandozeilen-Tool mit demselben Namen wird auf GitHub unter der Apache-2.0-Lizenz veröffentlicht und bietet ähnliche Programmier-Agenten-Funktionen außerhalb des gehosteten Produkts.

Preisgestaltung

Mistral Vibe bietet einen dauerhaften Gratis-Plan mit begrenzten Nachrichten, Websuchen und Programmiersitzungen. Die kostenpflichtigen Pro- und Team-Pläne erweitern diese Limits und bieten zusätzliche Funktionen wie mehr Speicherplatz und Admin-Kontrollen, wobei Team pro Nutzer:in abgerechnet wird. Die Preise für Enterprise sind auf Anfrage erhältlich und umfassen individuelle Bereitstellungen und Modelltraining. Aktuelle Preise sind auf der Preisseite von Mistral veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Mistral AI betreibt für seine Modelle eigene GPU-Infrastruktur in Frankreich, unter anderem ein von Eclairion betriebenes Rechenzentrum in Bruyères-le-Châtel sowie einen neueren Standort in Les Ulis, und bietet Unternehmenskund:innen separate Optionen für On-Premises- oder Private-Cloud-Betrieb. Das öffentliche Vibe-Web- und API-Frontend läuft jedoch über Cloudflare (USA), einen nicht-europäischen CDN-Anbieter, wodurch unabhängig vom Ort der Backend-Verarbeitung keine EU-, EWR- oder EFTA-Hosting-Kennzeichnung infrage kommt.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
chat.mistral.ai Hauptdienst Web Report
auth.mistral.ai Authentifizierung Web Report
mistral.ai Repräsentation Web Report
docs.mistral.ai Dokumentation Web Report
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Lumo
Schweiz EFTA EFTA gehosted Gratis-Plan
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Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

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Euria
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Nutzt erneuerbare Energie
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Euria ist ein KI-Chatbot von Infomaniak, einem Schweizer Cloud- und Hosting-Unternehmen mit Sitz in Genf. Er beantwortet offene Fragen, verfasst und überarbeitet Texte, übersetzt Inhalte und fasst Dokumente sowie Webseiten in einer Konversationsoberfläche zusammen. Euria kann das Web nach aktuellen Informationen durchsuchen, hochgeladene Bilder analysieren und Dokumente wie PDF-, Word- und Excel-Dateien lesen und zusammenfassen. Er läuft auf Qwen3, einem Open-Source-Sprachmodell, und verarbeitet Anfragen ausschließlich auf der eigenen Infrastruktur von Infomaniak in der Schweiz, statt Daten an externe Anbieter zu senden. Der Dienst richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und ist zudem in die Kollaborationstools kChat, Mail und kDrive von Infomaniak integriert. Laut Infomaniak werden Unterhaltungen weder zum Training von Modellen genutzt noch Werbetreibenden gezeigt.

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