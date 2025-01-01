Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

Die Infrastruktur, auf der Lumo basiert, befindet sich in Europa, wodurch die Übertragung sensibler Daten in Regionen mit weniger strengen Datenschutzgesetzen verhindert wird. Der Quellcode der Android- und iOS-App ist öffentlich zugänglich, was Transparenz für die Community gewährleistet. Standardmäßig führt Lumo keine Online-Suchen durch, löscht Chats nach dem Schließen und vermeidet die Speicherung von Unterhaltungen auf dem Server.

Preisgestaltung

Kostenlos: Grundlegende Funktionen, begrenzte Chats und grundlegende Chat-Verlaufsverschlüsselung.

Plus: 12,99 €/Monat oder 9,99 €/Monat jährlich - Unbegrenzte Chats, erweiterter verschlüsselter Chat-Verlauf, unbegrenzte Lieblingschats und die Möglichkeit, mehrere große Dateien hochzuladen.

Hosting

Die Infrastruktur von Lumo befindet sich in Europa.