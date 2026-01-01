Euria ist ein KI-Chatbot von Infomaniak, einem Schweizer Cloud- und Hosting-Unternehmen mit Sitz in Genf. Er beantwortet offene Fragen, verfasst und überarbeitet Texte, übersetzt Inhalte und fasst Dokumente sowie Webseiten in einer Konversationsoberfläche zusammen. Euria kann das Web nach aktuellen Informationen durchsuchen, hochgeladene Bilder analysieren und Dokumente wie PDF-, Word- und Excel-Dateien lesen und zusammenfassen. Er läuft auf Qwen3, einem Open-Source-Sprachmodell, und verarbeitet Anfragen ausschließlich auf der eigenen Infrastruktur von Infomaniak in der Schweiz, statt Daten an externe Anbieter zu senden. Der Dienst richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und ist zudem in die Kollaborationstools kChat, Mail und kDrive von Infomaniak integriert. Laut Infomaniak werden Unterhaltungen weder zum Training von Modellen genutzt noch Werbetreibenden gezeigt.

Preisgestaltung

Euria kann ohne Konto kostenlos für die grundlegende Nutzung verwendet werden. Für die erweiterte private Nutzung ist ein kostenloses my kSuite Konto erforderlich, höhere Nutzungslimits sind über das kostenpflichtige my kSuite+ Abonnement verfügbar. Unternehmen nutzen Euria über den kostenpflichtigen kSuite-Pro-Plan. Die öffentlichen Preise dieser Pläne sind auf den kSuite-Preisseiten von Infomaniak aufgeführt.

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Hosting

Der Chatbot-Dienst von Euria läuft auf der eigenen Infrastruktur von Infomaniak in Genf, Schweiz, ohne ein nicht-europäisches CDN oder einen Proxy vor der Kern-Domain.

Nachhaltigkeit

Infomaniak gibt an, dass Euria ausschließlich mit lokaler erneuerbarer Energie betrieben wird und dass die Abwärme des Rechenzentrums genutzt wird, um Wohnungen in Genf zu heizen.

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