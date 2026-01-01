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Euria

Schweiz
Nutzt erneuerbare Energie
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Euria

Euria ist ein KI-Chatbot von Infomaniak, einem Schweizer Cloud- und Hosting-Unternehmen mit Sitz in Genf. Er beantwortet offene Fragen, verfasst und überarbeitet Texte, übersetzt Inhalte und fasst Dokumente sowie Webseiten in einer Konversationsoberfläche zusammen. Euria kann das Web nach aktuellen Informationen durchsuchen, hochgeladene Bilder analysieren und Dokumente wie PDF-, Word- und Excel-Dateien lesen und zusammenfassen. Er läuft auf Qwen3, einem Open-Source-Sprachmodell, und verarbeitet Anfragen ausschließlich auf der eigenen Infrastruktur von Infomaniak in der Schweiz, statt Daten an externe Anbieter zu senden. Der Dienst richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und ist zudem in die Kollaborationstools kChat, Mail und kDrive von Infomaniak integriert. Laut Infomaniak werden Unterhaltungen weder zum Training von Modellen genutzt noch Werbetreibenden gezeigt.

Screenshot von Euria

Preisgestaltung

Euria kann ohne Konto kostenlos für die grundlegende Nutzung verwendet werden. Für die erweiterte private Nutzung ist ein kostenloses my kSuite Konto erforderlich, höhere Nutzungslimits sind über das kostenpflichtige my kSuite+ Abonnement verfügbar. Unternehmen nutzen Euria über den kostenpflichtigen kSuite-Pro-Plan. Die öffentlichen Preise dieser Pläne sind auf den kSuite-Preisseiten von Infomaniak aufgeführt.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Der Chatbot-Dienst von Euria läuft auf der eigenen Infrastruktur von Infomaniak in Genf, Schweiz, ohne ein nicht-europäisches CDN oder einen Proxy vor der Kern-Domain.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
euria.infomaniak.com Hauptdienst Web Report
login.infomaniak.com Authentifizierung Web Report
www.infomaniak.com Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

Infomaniak gibt an, dass Euria ausschließlich mit lokaler erneuerbarer Energie betrieben wird und dass die Abwärme des Rechenzentrums genutzt wird, um Wohnungen in Genf zu heizen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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Mistral Vibe-Logo

Mistral Vibe
Frankreich EU Gratis-Plan
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Mistral Vibe ist ein KI-Chatbot und eine Agentenplattform mit generativer künstlicher Intelligenz (KI), entwickelt von Mistral AI, einem Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Anwendung verbindet einen Chat-Assistenten mit einem integrierten Programmier-Agenten, sodass Nutzer:innen in einer Oberfläche Fragen stellen, recherchieren, Dokumente entwerfen und sich auf Meetings vorbereiten können. Vibe kann im Web suchen, verknüpfte Dokumente und Tabellen lesen und über integrierte Connectors sowie Unterstützung für das Model Context Protocol auf Werkzeuge wie E-Mail, Kalender, Slack, GitHub und Jira zugreifen. Die Programmierfunktionen erlauben es Entwickler:innen, eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, woraufhin Vibe Code schreibt, testet und Änderungen an einer Codebasis vorschlägt, wahlweise über die Weboberfläche, ein Kommandozeilen-Tool oder unterstützte IDEs. Das Produkt akzeptiert außerdem Spracheingaben und kann Bilder erzeugen. Vibe hieß zuvor Le Chat, bevor Mistral AI es 2026 umbenannte und erweiterte.

Mehr lesen über Mistral Vibe
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Lumo
Schweiz EFTA EFTA gehosted Gratis-Plan
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Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

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