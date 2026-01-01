Kalendarius ist eine italienische Terminplanungsplattform, die es Kunden und Meeting-Teilnehmern ermöglicht, direkt aus der Live-Kalenderverfügbarkeit eines Hosts einen Termin auszuwählen und zu bestätigen. Nutzer teilen einen persönlichen Buchungslink oder binden ein Buchungs-Widget auf ihrer Website ein, und Eingeladene wählen eine freie Zeitstelle aus, ohne ein Konto erstellen zu müssen. Der Dienst synchronisiert zweiwegig mit Google Kalender und Microsoft Outlook, sodass neu gebuchte Slots und extern verschobene Termine synchron bleiben und Doppelbuchungen vermieden werden. Hosts können benutzerdefinierte Meeting-Typen, Pufferzeiten zwischen Anrufen und Mindestvorlaufzeiten festlegen, und sowohl Organisator als auch Eingeladene erhalten automatische E-Mail-Bestätigungen und Erinnerungen. Kalendarius unterstützt zudem die Round-Robin-Verteilung von Buchungen im Team sowie das kollektive Scheduling, das die Kalender mehrerer Hosts für Panel-Interviews überlagert. Das Unternehmen ist eine Einzelunternehmung mit Sitz in Turin, Italien.

Preisgestaltung

Kalendarius bietet einen dauerhaft kostenlosen Plan (Personale), der auf 15 Termine pro Monat für einen Organisator beschränkt ist. Bezahlte Pläne sind öffentlich aufgelistet und umfassen eine 14-tägige kostenlose Testphase: Professionista für 5,90 Euro pro Monat für Einzelberater, Team für 9,90 Euro pro Organisator und Monat mit Round-Robin- und Panel-Interview-Terminplanung sowie Business für 17,90 Euro pro Organisator und Monat mit SSO und Audit-Logging. Eine Enterprise-Stufe für große Organisationen ist auf Anfrage verfügbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting