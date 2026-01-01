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Kalendarius

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Kalendarius

Kalendarius ist eine italienische Terminplanungsplattform, die es Kunden und Meeting-Teilnehmern ermöglicht, direkt aus der Live-Kalenderverfügbarkeit eines Hosts einen Termin auszuwählen und zu bestätigen. Nutzer teilen einen persönlichen Buchungslink oder binden ein Buchungs-Widget auf ihrer Website ein, und Eingeladene wählen eine freie Zeitstelle aus, ohne ein Konto erstellen zu müssen. Der Dienst synchronisiert zweiwegig mit Google Kalender und Microsoft Outlook, sodass neu gebuchte Slots und extern verschobene Termine synchron bleiben und Doppelbuchungen vermieden werden. Hosts können benutzerdefinierte Meeting-Typen, Pufferzeiten zwischen Anrufen und Mindestvorlaufzeiten festlegen, und sowohl Organisator als auch Eingeladene erhalten automatische E-Mail-Bestätigungen und Erinnerungen. Kalendarius unterstützt zudem die Round-Robin-Verteilung von Buchungen im Team sowie das kollektive Scheduling, das die Kalender mehrerer Hosts für Panel-Interviews überlagert. Das Unternehmen ist eine Einzelunternehmung mit Sitz in Turin, Italien.

Screenshot von Kalendarius

Preisgestaltung

Kalendarius bietet einen dauerhaft kostenlosen Plan (Personale), der auf 15 Termine pro Monat für einen Organisator beschränkt ist. Bezahlte Pläne sind öffentlich aufgelistet und umfassen eine 14-tägige kostenlose Testphase: Professionista für 5,90 Euro pro Monat für Einzelberater, Team für 9,90 Euro pro Organisator und Monat mit Round-Robin- und Panel-Interview-Terminplanung sowie Business für 17,90 Euro pro Organisator und Monat mit SSO und Audit-Logging. Eine Enterprise-Stufe für große Organisationen ist auf Anfrage verfügbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
kalendarius.com Hauptdienst Web Report
kalendarius.com Repräsentation Web Report
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SimplyBook.me
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SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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