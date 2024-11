IONOS object storage

IONOS bietet mit seinem Object Storage Dienst S3-kompatible Objektspeicherung ohne Cold Storage.

Preisgestaltung

Allgemein

Datenspeicher: 0,015 €/GB/Monat Eingehender Datenverkehr: kostenlos Ausgehender Datenverkehr: 0,06 €/Monat API-Anfragen (PUT/COPY/POST/LIST): 0,04 €/10.000 Aufrufe API-Anfragen (GET): 0,003 €/10.000 Aufrufe

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter api.ionos.com Hauptdienst Web IONOS (AS8560) Report s3-eu-central-1.ionoscloud.com Hauptdienst Web IONOS (AS8560) Report www.ionos.com Repräsentation Web IONOS (AS8560) Report

Nachhaltigkeit

Die Rechenzentren in Deutschland, Großbritannien und das größte in den USA nutzen ausschließlich erneuerbare Energien. In den anderen Rechenzentren wird der Kohlenstoff ausgeglichen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.